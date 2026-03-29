Futebol Capixaba

Rio Branco derrota o Capital-DF e segue líder na Copa Verde

Gui Mendes e Rafael Vaz marcaram os gols do time capixaba, no Distrito Federal

Publicado em 29 de março de 2026 às 18:21

Gui Mendes, do Rio Branco-ES Crédito: Diogo Carvalho/Rio Branco SAF

O Rio Branco-ES conquistou a sua segunda vitória, em dois jogos, e é líder na Copa Verde 2026. Na tarde deste domingo, o Capa-Preta foi até o Distrito Federal, onde derrotou o Capital-DF, por 2 a 0. Gui Mendes e Rafael Vaz marcaram os gols do time capixaba no jogo disputado no estádio JK, em Paranoá.

Com mais uma vitória, o Rio Branco-ES soma seis pontos e lidera o Grupo A, do Centro-Oeste. O Capital-DF, que havia vencido na estreia, fica três pontos e na terceira colocação.

A Copa Verde 2026 prossegue no meio da próxima semana, com os jogos da terceira rodada do Grupo Centro-Oeste A. Na quarta-feira, dia 8 de abril, às 19h30 (de Brasília), o Capital-DF visita o Araguaína, no Mirandão, em Tocantins. O Rio Branco-ES volta a campo quinta, às 20h30, quando enfrenta o Operário-MS, no Jacques da Luz, em Campo Grande.

O jogo

Capital-DF x Rio Branco-ES, pela Copa Verde 2026 Crédito: Diogo Carvalho/Rio Branco SAF

No primeiro tempo de Capital-DF e Rio Branco-ES, as equipes fizeram uma etapa inicial de pouca inspiração técnica e raras chances claras de gol. O Capital teve a melhor oportunidade ao acertar a trave com Nescau após falha defensiva, enquanto o Rio Branco respondeu com Neto Oliveira, que finalizou em cima do goleiro Luan em boa chegada. O mesmo goleiro Luan protagonizou um lance curioso, quando se atrapalhou após um recuo, mas conseguiu evitar o gol contra em cima da linha. Assim, o placar seguiu zerado até o intervalo.

No segundo tempo, o Rio Branco-ES foi mais eficiente e confirmou a vitória. Após um início equilibrado, o Brancão abriu o placar com um golaço de Gui Mendes, em chute de fora da área após desvio de calcanhar de Natham, e passou a controlar melhor a partida. A equipe ainda contou com boa atuação do goleiro Andrey, que fez grande defesa em cabeçada de Nescau, e criou outras chances, como em finalização de Breno Melo defendida por Luan. Já nos acréscimos, Rafael Vaz cobrou falta rasteira, por baixo da barreira, e marcou o segundo, garantindo o triunfo e a liderança do grupo.

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