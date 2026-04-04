Carreta fica presa ao tentar passar por ponte em Colatina

Uma carreta ficou presa após tentar acessar a Ponte do Irajá, no bairro Marista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (4). Segundo a prefeitura, o acesso ao local é proibido para veículos pesados e há sinalização indicando a restrição.
De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, a carreta foi retirada ainda pela manhã pelo próprio motorista e não houve registro de impactos no trânsito.
A pasta reforçou que é proibida a entrada de veículos de grande porte na ponte, sendo o descumprimento da sinalização considerado infração, sujeita às penalidades previstas em lei.