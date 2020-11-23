Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diplomacia

Uso da pólvora é próprio de quem não tem argumento

Saber discordar  tornou-se um desafio na sociedade. Não escutamos os outros e também desaprendemos a falar com todos eles, reduzindo os diálogos a frases curtas e tom raivoso

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

23 nov 2020 às 04:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

Diálogo é importante para troca de experiências e ideias
Diálogo é importante para troca de experiências e ideias Crédito: Pixabay
Logo após a vitória de Joe Biden, o presidente do Brasil, ao rebater o posicionamento do presidente eleito dos EUA sobre a Amazônia, disparou que "apenas diplomacia não dá. Quando acabar a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Precisa nem usar a pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo”.
A fala de Jair Bolsonaro (que certamente não leu Schopenhauer), além de tensionar a relação entre dois países, apresenta ao mundo uma ineficácia na arte da argumentação e de se travar um debate acerca de projetos, ideias e futuros comuns.
Quanto mais baixo uma pessoa fala, mais argumento de autoridade ela possui, basta observarmos as relações em que estamos inseridos. O tom alto dos discursos revela uma pobreza de argumentos e um desespero no enfrentamento de pensamentos.

Veja Também

Na economia e na política, números provam urgência da igualdade de gênero

Biden anuncia novos nomes para cargos importantes na Casa Branca

Mulheres marcam presença nas Câmaras da Grande Vitória, mas bancada feminina diminui

Arthur Schopenhauer, em sua "Dialética Erística", apresenta 38 estratagemas de como se vencer um debate, sem precisar ter razão, com a análise de esquemas argumentativos que os filósofos utilizavam para vencer as discussões. Baseado nos Tópicos de Aristóteles, trazia a compreensão sobre a arte de vencer um discurso, por meios ilícitos ou lícitos, mas sempre por meio da linguagem, posturas e entonações.
O rol taxativo do filósofo alemão não dispõe sobre a utilização da pólvora, mas propõe um enfrentamento de ideias por meio do discurso dialógico e observatório. Um exercício de dupla natureza que o ser humano é capaz de realizar, sendo uma das características de uma postura civilizatória.
Nos dias atuais, mais do que nunca, a arte do diálogo se apresenta mais difícil e complexa do que o manuseio de uma arma e a utilização da pólvora. Escutar o outro e saber discordar ou concordar com seus argumentos se tornou um desafio na sociedade. Não escutamos nossos filhos, pais, companheiros, amigos e inimigos (sim, porque às vezes os inimigos têm algo a nos dizer), e da mesma forma desaprendemos a falar com todos eles, reduzindo os diálogos a frases curtas e obrigatórias, quando não em monólogos.
Seguimos em relações que ignoramos o mundo ao redor e somos ignorados, e chamamos isso de preservação da individualidade e intimidade. Esquecemos que a vida é vivida no coletivo relacional. E, quando algo foge ao que não concordamos, o tom sobe, em alguns casos a pólvora é a saída encontrada, produzindo consequências desastrosas para vida de todos.
Nessa compreensão, relemos ao avesso a frase-slogan utilizada pela marca de armas mais famosa do mundo sobre Abraham Lincon tornar os homens livres e Samuel Colt torná-los iguais. Pois, em verdade, a utilização da pólvora é própria de quem não tem argumento de autoridade e que se torna, ao fim e ao cabo, aquilo que tanto seu discurso ataca.
A saída para o momento em que acabar a saliva, é beber mais água para garantir uma pausa nos pensamentos, e dar tempo para as glândulas salivares produzirem mais fluido lubrificante encontrado na boca e garganta, que contém anticorpo capaz de enfrentar a intolerância e a ira.

Veja Também

Caso Mariana Ferrer: Justiça deve julgar os fatos, não as pessoas

Os Saltimbancos e a ameaça ao SUS: é preciso atenção às novas ofensivas

Choramos por quedas de avião, mas não lamentamos chacinas na periferia

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Publica

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Política Joe Biden
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados