Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Direito

Caso Mariana Ferrer: Justiça deve julgar os fatos, não as pessoas

Cena da audiência desvelou um sistema de justiça que precisa ser revisto imediatamente, considerando que acaba por não proteger, amparar e reparar a vítima

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

16 nov 2020 às 04:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

Agressor em série: cinco vítimas de um mesmo homem narram rotina do medo
Quando vítima de estupro não é protegida, Judiciário contribui para retraumatização Crédito: Amarildo/Geraldo Neto
No início deste mês, mais um caso de estupro ganhou as páginas dos veículos de notícias e as redes sociais. O enredo dessas histórias todos nós já estamos cansados de saber: mulheres estupradas precisam provar que são vítimas e não culpadas. As consequências de uma sociedade machista e misógina são sentidas pelos corpos violados de milhares de mulheres no Brasil.
As estatísticas vergonhosas já sabemos de cor. A indiferença violadora no “day after”, pela grande maioria da população, já faz parte do cotidiano. Os julgamentos em relação às roupas e às posturas das mulheres persistem nas narrativas, nos clichês preconceituosos que reforçam o sistema opressor.
Tudo isso, mais uma vez, reverberou na sociedade no caso Mariana Ferrer. A cena da audiência, veiculada amplamente, desvelou um sistema de justiça que precisa ser revisto imediatamente, considerando que acaba por não proteger, amparar e reparar a vítima.
Assistir a membros do Judiciário, do Ministério Público e da advocacia, seja pela ação, seja pela omissão, aprofundarem e chancelarem a violação perpetrada contra uma mulher suscita revolta visceral contra um sistema, que definitivamente, diante de uma cena daquela, é colocado em xeque em relação à proteção das vítimas de crimes sexuais.

Veja Também

Por que é tão difícil provar que a mulher foi vítima de estupro?

Nenhuma mulher merece ser estuprada. Nenhuma!

Caso Mariana Ferrer: a importância do direito das vítimas

Após mais de vinte anos, enquanto advogada de direitos humanos, ouvindo o choro abafado de vítimas de estupro, percebendo seus olhos sem vida, acompanhando exames de conjunção carnal, assistindo o sepultar de sonhos e desenlace de relações, visualizando seus corpos marcados e sendo indagada se a culpa fora delas, assistir a uma cena como daquela audiência me colocou na condição de vítima também.
O corpo de cada mulher deste país, até mesmo das que não se deram conta da gravidade da violência, naquele momento foi violado simbolicamente. A vítima de estupro precisa, antes de tudo, ser acolhida enquanto sujeito de direitos com protagonismo indiscutível e, diante da indubitável materialidade e autoria delitiva, não ver questionada sobre sua vida e sua história. O sistema de justiça precisa retornar, urgentemente, à leitura do mestre Evandro Lins e Silva, quanto ao papel de julgar os fatos e não as pessoas, quando réus, e em hipótese nenhuma, quando vítima.
Se assim não for, estaremos na iminência de cristalizarmos práticas como as vistas na audiência do caso Mariana Ferrer, onde a vítima não foi protegida, provocando a retraumatização, aprofundando as consequências do ato de violência vivenciado e que não restou reparado ou minimizado pelos atos posteriores que cabiam ao sistema.

Veja Também

Os Saltimbancos e a ameaça ao SUS: é preciso atenção às novas ofensivas

Choramos por quedas de avião, mas não lamentamos chacinas na periferia

Futebol deve ser celeiro da igualdade, não reduto do machismo

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Publica

Tópicos Relacionados

Direito Violência Contra a Mulher mulher Direitos humanos Todas Elas Violência Sexual
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes
Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES
Imagem de destaque
Expresso GV: Av. Lindenberg vai ter duas faixas para carro em alguns trechos
Imagem de destaque
Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados