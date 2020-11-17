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Transição

Biden anuncia novos nomes para cargos importantes na Casa Branca

Ex-assessora do ex-presidente Barack Obama, Dana Remus será a conselheira da Casa Branca, enquanto Steve Richhetti assumirá a função de conselheiro do presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 16:59

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 16:59

Joe Biden durante campanha à presidência dos EUA, na Pensilvânia
Joe Biden durante campanha à presidência dos EUA, na Pensilvânia Crédito: Adam Schultz / Biden for President
O escritório de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novos nomes que ocuparão cargos-chave na Casa Branca. Além do futuro chefe de gabinete, Ron Klain, que já havia sido anunciado, o democrata designou a ex-gerente de sua campanha, Jen O'Malley Dillon, para a posição de vice-chefe de gabinete.
Ex-assessora do ex-presidente Barack Obama, Dana Remus será a conselheira da Casa Branca, enquanto Steve Richhetti assumirá a função de conselheiro do presidente. No currículo, Ricchetti teve passagem por diversas administrações democratas, entre elas a de Bill Clinton nos anos 1990.
O deputado Cedric Richmond será assessor sênior e dirigirá o escritório de compromissos públicos do governo. Já Julie Cháves Rodríguez atuará como diretora de Assuntos Governamentais. Antiga funcionária do presidente eleito, Annie Tomasini vai gerir o escritório de operações do Salão Oval.
No gabinete da futura primeira-dama, Jill Biden, Anthony Bernal trabalhará como assessor sênior, e Julia Reynoso Pantaleon como chefe de gabinete.
"Estou orgulhoso em anunciar novos membros da minha equipe sênior, que nos ajudará a reconstruir o país da melhor forma. Os EUA enfrentam grandes desafios, e eles trazem perspectivas diversas e compromisso compartilhado em lidar com esses desafios e emergir do outro lado como uma nação mais forte e unida", disse Biden.

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