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Estados Unidos

Biden defende aprovação de pacote fiscal e pressiona Trump por dados

De acordo com Biden é importante que o governo americano não poupe esforços para controlar o novo coronavírus e possibilitar a retomada completa da atividade econômica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 19:39

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 19:39

Joe Biden em coletiva em Wilmington, no Estado de Delaware (EUA)
Joe Biden em coletiva em Wilmington, no Estado de Delaware (EUA) Crédito: Adam Schultz / Biden for President
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu a aprovação de um pacote fiscal pelo Congresso americano para superar a crise do novo coronavírus no País, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (16). De acordo com Biden, que diz ter conversado com líderes sindicais e CEOs de empresas americanas como a Microsoft e General Motors, é importante que o governo americano não poupe esforços para controlar o novo coronavírus e possibilitar a retomada completa da atividade econômica nos EUA.
Após comemorar os resultados divulgados por Pfizer e Moderna sobre a eficácia de suas vacinas experimentais contra o novo coronavírus, Biden pressionou o governo de Donald Trump a repassar as informações disponíveis sobre a pandemia do novo coronavírus no País. "Mais pessoas podem morrer se não coordenarmos a transição para a nova administração", disse o presidente eleito sobre a recusa de Trump em repassar os dados da pandemia.
Para Biden, é importante que os cidadãos americanos continuem usando máscara enquanto uma vacina contra o novo coronavírus não esteja disponível a todos. O democrata ainda afirmou que "não hesitará" em tomar um imunizante assim que uma das vacinas candidatas for aprovada nos EUA.

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