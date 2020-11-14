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Preocupação

EUA registra novo recorde com mais de 180 mil casos diários de Covid

O número de pessoas morrendo de Covid-19 também está aumentando. Mais de 1.400 mortes foram relatadas na sexta-feira (13), de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, o maior número de óbitos em 10 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 10:14

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 10:14

Os Estados Unidos superaram pela primeira vez a marca de 180 mil novos casos diários do novo coronavírus na sexta-feira, 14, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, totalizando 184.514 infecções. O novo recorde eleva o número total de casos no país para 10,8 milhões.
Donald Trump
Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Reuters/Folhapress
O número de pessoas morrendo nos EUA de Covid-19 também está aumentando. Mais de 1.400 mortes foram relatadas na sexta-feira (13), de acordo com dados da Johns Hopkins, o maior número de mortes em 10 dias. No entanto, esse número continua abaixo do pico de 2.606 mortes diárias registradas em abril. Ao todo, mais de 244.000 pessoas morreram da doença nos EUA.
Os estados do meio-oeste são os mais atingidos, incluindo Ohio, Indiana, Iowa, Oklahoma, Nebraska e Dakotas.
Com os EUA relatando mais de 100 mil novos casos por dia nos últimos 10 dias, governadores, prefeitos e outras autoridades divulgaram nesta semana novas medidas para ajudar a conter a disseminação na doença.
"Nunca vimos nada assim. Nossa onda de primavera e de verão não foi assim em nenhum lugar", disse o governador republicano de Ohio Mike DeWine ao The Wall Street Journal.

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