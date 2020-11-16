Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Campanha de Trump retira parte dos processos eleitorais na Pensilvânia
Após derrota

Campanha de Trump retira parte dos processos eleitorais na Pensilvânia

Donald Trump voltou atrás na acusação de que os republicanos teriam sido impedidos de acompanhar a contagem das cédulas enviadas pelo correio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 18:15

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 18:15

O presidente Donald Trump fala sobre os primeiros resultados da eleição presidencial dos EUA de 2020 na Casa Branca em Washington, EUA
O presidente Donald Trump fala sobre os primeiros resultados da eleição presidencial dos EUA de 2020 na Casa Branca em Washington, EUA Crédito: Reuters/Folhapress
A campanha à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou uma parte central de seu processo judicial que visa impedir a certificação dos resultados eleitorais na Pensilvânia, onde o democrata Joe Biden derrotou o republicano e conseguiu os delegados necessários para vencer o pleito.
Antes de uma audiência do caso nesta terça-feira (17), a equipe do chefe da Casa Branca abandonou a alegação de que 682.479 cédulas enviadas pelo correio foram processadas ilegalmente sem que os representantes republicanos pudessem observar.
O processo mantém o objetivo de impedir a Pensilvânia de certificar a vitória de Biden no Estado e também a alegação de que os eleitores democratas foram tratados de forma mais favorável do que os republicanos.
A ação acusa "condados com muitos democratas" de terem violado a lei ao identificar cédulas enviadas pelo correio antes do dia da eleição que apresentavam defeitos - como a falta de um "envelope secreto" interno ou a falta de assinatura do eleitor no envelope externo - para que o eleitor pudesse consertá-lo e garantir que o voto contaria.

Veja Também

Pela 1ª vez, Trump admite vitória de Biden, mas volta a falar em fraude

EUA registra novo recorde com mais de 180 mil casos diários de Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados