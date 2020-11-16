Campanha de Trump retira parte dos processos eleitorais na Pensilvânia

O presidente Donald Trump fala sobre os primeiros resultados da eleição presidencial dos EUA de 2020 na Casa Branca em Washington, EUA Crédito: Reuters/Folhapress

A campanha à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , retirou uma parte central de seu processo judicial que visa impedir a certificação dos resultados eleitorais na Pensilvânia, onde o democrata Joe Biden derrotou o republicano e conseguiu os delegados necessários para vencer o pleito.

Antes de uma audiência do caso nesta terça-feira (17), a equipe do chefe da Casa Branca abandonou a alegação de que 682.479 cédulas enviadas pelo correio foram processadas ilegalmente sem que os representantes republicanos pudessem observar.

O processo mantém o objetivo de impedir a Pensilvânia de certificar a vitória de Biden no Estado e também a alegação de que os eleitores democratas foram tratados de forma mais favorável do que os republicanos.