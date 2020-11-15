Pela 1ª vez, Trump admite vitória de Biden, mas volta a falar em fraude

Donald Trump admitiu neste domingo (15), pela primeira vez que Joe Biden foi o vencedor das eleições Crédito: Reuters/Folhapress

"Ele venceu porque a eleição foi fraudada. Nenhum observador de voto permitido. O voto foi tabulado por uma empresa privada da esquerda radical, Dominion, com uma má reputação e equipamento ruim, que não poderia nem mesmo se qualificar para o Texas (onde ganhei muitos votos)", acusou Trump.

"As eleições de 3 de novembro foram as mais seguras da história americana", informaram, em um comunicado.

O comunicado foi emitido pelo Conselho Governamental de Coordenação de Infraestrutura Eleitoral, grupo público-privado subordinado ao principal órgão de segurança eleitoral federal, a Agência de Segurança de Infraestrutura e Cibernética (Cisa).