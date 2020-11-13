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No sábado

Trump diz que pode ir a manifestação em seu apoio em Washington

Além disso, Trump tem insistido nesta sexta-feira em denunciar o que considera fraude eleitoral, sem admitir uma derrota para o democrata Joe Biden
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 17:33

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 17:33

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no Twitter nesta sexta (13), que pode "dar um oi" em uma manifestação favorável a ele prevista para este sábado em Washington. Além disso, Trump tem insistido nesta sexta-feira em denunciar o que considera fraude eleitoral, sem admitir uma derrota para o democrata Joe Biden.
Trump disse que tem recebido "tremendo apoio", especialmente em "manifestações orgânicas" pelo país, incluindo uma grande prevista para este sábado na capital, na qual ele disse que pode ir. "Esta eleição foi fraudada", sustentou. Em mensagem anterior, o presidente afirmou que o Partido Democrata teria o costume de reclamar em disputas anteriores de problemas no processo eleitoral, mas agora apenas elogia o processo, insistindo que a oposição teria conseguido fraudar a disputa.

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