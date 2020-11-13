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Eleições EUA

NBC projeta Biden como vencedor na Geórgia e Trump, na Carolina do Norte

Com recontagem, Biden tem insistido para o presidente admitir a derrota, qualificando o episódio como 'um embaraço' para o atual líder
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 18:27

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 18:27

Donald Trump e Joe Biden
Donald Trump e Joe Biden Crédito: Divulgação | Redes sociais
A NBC News projetou nesta sexta-feira (13), em seu site que o democrata Joe Biden é o "aparente vencedor" na apuração eleitoral do Estado da Geórgia, informando também que o presidente Donald Trump venceu na Carolina do Norte. Na Geórgia, já está prevista uma recontagem de votos na corrida pela Casa Branca, diante da margem estreita entre os rivais.
A Geórgia concede 16 delegados no Colégio Eleitoral e a Carolina do Norte, 15. Caso os resultados se confirmem, Biden derrota Trump por 306 votos a 232.
Para vencer no Colégio Eleitoral, são precisos 270 votos. Assim, mesmo uma reviravolta na Geórgia seria insuficiente para Trump virar a disputa. A campanha do republicano tem lançado questionamentos judiciais em vários Estados, para combater o que qualifica como fraudes da oposição democrata no processo. Biden tem insistido para o presidente admitir a derrota, qualificando o episódio como "um embaraço" para o atual líder.

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