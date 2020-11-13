NBC projeta Biden como vencedor na Geórgia e Trump, na Carolina do Norte

Donald Trump e Joe Biden Crédito: Divulgação | Redes sociais

A NBC News projetou nesta sexta-feira (13), em seu site que o democrata Joe Biden é o "aparente vencedor" na apuração eleitoral do Estado da Geórgia, informando também que o presidente Donald Trump venceu na Carolina do Norte. Na Geórgia, já está prevista uma recontagem de votos na corrida pela Casa Branca, diante da margem estreita entre os rivais.

A Geórgia concede 16 delegados no Colégio Eleitoral e a Carolina do Norte, 15. Caso os resultados se confirmem, Biden derrota Trump por 306 votos a 232.