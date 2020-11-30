Dias de ativismo para um tempo sem violência

Mulheres negras sofrem dupla discriminação com a violência Crédito: Fernando Madeira

Em 1991, vinte e três feministas de diferentes países se reuniram nos EUA e criaram o movimento educativo de massa conhecido como “16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”, com o objetivo de ser mais um instrumento na luta pela erradicação desse tipo de violência.

A mobilização inicia-se no dia 25 de novembro, em que se celebra o Dia Internacional de Luta contra a Violência contra a Mulher em homenagem as Las Mariposas, três irmãs dominicanas que foram assassinadas nesse dia, em 1960, pelo fato de enfrentar a ditadura de Rafael Leónidas Trujillo.

No Brasil , o início desse movimento é antecipado para o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, considerando a dupla discriminação que a mulher negra sofre com a violência, como parte de uma estrutura racista, misógina e homofóbica, confirmado pelos números da violência. De acordo com o monitoramento do “Um Vírus e Duas Guerras”, realizado por sete veículos de jornalismo independente com o objetivo de monitorar a violência contra a mulher em tempos de pandemia , ocorreu um feminicídio a cada nove horas entre março e agosto desse ano, constituindo uma média de três mortes por dia no Brasil.

Para enfrentar essa situação nos dias atuais, 159 países aderem a esse movimento, que tem seu término no dia 10 de dezembro, quando celebra-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, temos então, a partir das peculiaridades das violações que por aqui acontecem, 21 dias de ativismo, em que reflexões, atividades e manifestações compõe o repertório de luta contra todo tipo de violência e discriminação.