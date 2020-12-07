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Região da Grande São Pedro

Jovem é morto a tiros no bairro Santo André, em Vitória

Assassinato seria uma vingança pela morte de duas pessoas no bairro Andorinhas na última semana. Um adolescente suspeito do crime foi apreendido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 10:45

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 10:45

Jovem é morto a tiros em Santo André, em Vitória
Jovem é morto a tiros em Santo André, em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um jovem de 24 anos foi assassinado, por volta de 1h desta segunda-feira (7), no bairro Santo André, na região da Grande São Pedro, em Vitória. Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito do crime.
De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe estava na Rodovia Serafim Derenzi, quando viu dois homens armados em uma moto próximos à entrada do bairro Conduza.
Os suspeitos foram perseguidos pela polícia e o adolescente que estava na moto foi apreendido. Para os policiais, ele contou que estavam saindo do bairro Santo André, onde tinham feito um ataque para vingar as mortes que aconteceram no bairro Andorinhas.
Os policiais foram até Santo André e verificaram que um jovem foi morto durante um tiroteio na Rua da Coragem. Vários comércios ficaram com marcas de tiros.
Os assassinatos que os suspeitos queriam vingar teriam acontecido na última sexta-feira (4), quando criminosos fizeram tiroteios nos bairros Andorinhas, Santa Martha e Joana DArc e deixaram dois mortos e um baleado.

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