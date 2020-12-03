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Em alta velocidade

Após perseguição, homem que veio de Manaus para roubar em Vitória é preso

Por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (3), um Volkswagen Fox vermelho com restrição de roubo foi identificado pelo Cerco Eletrônico e foi iniciada uma perseguição, que resultou em acidente e na prisão do infrator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 11:05

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 11:05

Vitória
O veículo ficou bastante destruído na tentativa do motorista escapar durante a perseguição em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma perseguição resultou na prisão de uma pessoa depois que um veículo suspeito foi identificado pelo Cerco Eletrônico Inteligente quando passava pela Avenida Dante Michelini, na altura da Praia de Camburi, em Vitória, por volta das 2 horas da madrugada desta quinta-feira (3).
Com a identificação do veículo, um Volkswagen Fox vermelho com placas de Aracruz, a polícia iniciou as buscas, porém o carro não foi alcançado. Pouco depois, através de uma nova detecção pelo Cerco Inteligente Eletrônico, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) comunicou novamente à polícia que o automóvel estava retornando à Capital.

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Na altura da Ponte da Passagem, onde foi montado um cerco, o condutor do Fox furou o bloqueio feito pela polícia e fugiu em alta velocidade pelas ruas de Vitória. Segundo a polícia, na tentativa de escapar da perseguição, o condutor dirigiu na contramão de avenidas, como a Leitão da Silva.
O fugitivo só foi alcançado depois que bateu com o carro já nas imediações da Terceira Ponte, na Enseada do Suá. O motorista tentou fugir a pé, porém acabou detido em frente à sede do Tribunal de Justiça.
De acordo com a polícia, o condutor tem 24 anos e é natural de Manaus, capital do Amazonas. Ele confessou ter roubado o carro na última terça-feira (1), quando a vítima estava parada com o carro em um semáforo.
Na delegacia, o suspeito ainda admitiu ter usado uma arma falsa para praticar o roubo e que estava no Estado há pouco tempo. O manauense também contou que veio para o Espírito Santo com o objetivo de praticar roubos e já possuía passagens pela polícia por crimes semelhantes. Já a vítima disse na delegacia que havia pegado o veículo emprestado com um amigo.

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