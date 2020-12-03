Após perseguição, homem que veio de Manaus para roubar em Vitória é preso

O veículo ficou bastante destruído na tentativa do motorista escapar durante a perseguição em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Cerco Eletrônico Inteligente quando passava pela Avenida Dante Michelini, na altura da Praia de Camburi, em Uma perseguição resultou na prisão de uma pessoa depois que um veículo suspeito foi identificado peloquando passava pela Avenida Dante Michelini, na altura da Praia de Camburi, em Vitória , por volta das 2 horas da madrugada desta quinta-feira (3).

Com a identificação do veículo, um Volkswagen Fox vermelho com placas de Aracruz , a polícia iniciou as buscas, porém o carro não foi alcançado. Pouco depois, através de uma nova detecção pelo Cerco Inteligente Eletrônico, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) comunicou novamente à polícia que o automóvel estava retornando à Capital.

Na altura da Ponte da Passagem, onde foi montado um cerco, o condutor do Fox furou o bloqueio feito pela polícia e fugiu em alta velocidade pelas ruas de Vitória. Segundo a polícia, na tentativa de escapar da perseguição, o condutor dirigiu na contramão de avenidas, como a Leitão da Silva.

O fugitivo só foi alcançado depois que bateu com o carro já nas imediações da Terceira Ponte, na Enseada do Suá. O motorista tentou fugir a pé, porém acabou detido em frente à sede do Tribunal de Justiça.

De acordo com a polícia, o condutor tem 24 anos e é natural de Manaus, capital do Amazonas. Ele confessou ter roubado o carro na última terça-feira (1), quando a vítima estava parada com o carro em um semáforo.