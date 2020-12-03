Corpo encontrado em praia de Guarapari é de turista mineiro

O corpo encontrado na Praia da Fonte, em Guarapari, no Espírito Santo, nesta terça-feira (1), era mesmo do turista mineiro desaparecido no último sábado (28).
A informação foi confirmada no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde parentes reconheceram e liberaram o corpo do rapaz.
O jovem de 21 anos era da cidade de Nova Contagem, em Minas Gerais. No dia do desaparecimento, ele chegou à Guarapari em uma excursão por volta de 7h30 e foi dar um mergulho com o irmão.
Os dois teriam sido puxados por uma onda. O irmão mais novo foi retirado por guarda-vidas, mas o mais velho sumiu no mar. O ponto onde o jovem se afogou, na Praia do Morro, fica a poucos minutos de distância do local onde o cadáver foi encontrado por um vigilante. O corpo foi retirado do mar pelo Corpo de Bombeiros.
Com informações do G1 ES