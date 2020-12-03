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Se afogou

Corpo encontrado em praia de Guarapari é de turista mineiro

A informação foi confirmada no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde parentes liberaram o corpo. O jovem de 21 anos era da cidade de Nova Contagem, em Minas Gerais, e havia desaparecido no mar após dar um mergulho com o irmão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 08:46

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 08:46

Bombeiros fazem buscas por turista mineiro que desapareceu no mar de Guarapari
Bombeiros fizeram buscas por turista mineiro que desapareceu no mar de Guarapari Crédito: Divulgação/Bombeiros
O corpo encontrado na Praia da Fonte, em Guarapari, no Espírito Santo, nesta terça-feira (1), era mesmo do turista mineiro desaparecido no último sábado (28).
A informação foi confirmada no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde parentes reconheceram e liberaram o corpo do rapaz.

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O jovem de 21 anos era da cidade de Nova Contagem, em Minas Gerais. No dia do desaparecimento, ele chegou à Guarapari em uma excursão por volta de 7h30 e foi dar um mergulho com o irmão.
Os dois teriam sido puxados por uma onda. O irmão mais novo foi retirado por guarda-vidas, mas o mais velho sumiu no mar. O ponto onde o jovem se afogou, na Praia do Morro, fica a poucos minutos de distância do local onde o cadáver foi encontrado por um vigilante. O corpo foi retirado do mar pelo Corpo de Bombeiros.
Com informações do G1 ES

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