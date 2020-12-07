Pai e filhos são presos suspeitos de comercializar armas ilegalmente no ES

Lorival Moro, de 70 anos, foi preso juntamente com dois filhos. Com eles, a polícia apreendeu R$ 763 mil em cheques e promissões Crédito: Divulgação/Polícia Civil

prendeu um homem de 70 anos e também dois filhos dele, de 21 e 39 anos, investigados por suspeita de envolvimento em um esquema de comercialização ilegal de armas de fogo e munições. As prisões ocorreram na última quarta-feira (2) nos municípios de Fundão. A Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme), da Polícia Civil do Espírito Santo , investigados por. As prisões ocorreram na última quarta-feira (2) nos municípios de Serra

A equipe da Desarme, que teve o apoio da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas (Draco) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizou uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão.

Lorival Moro, de 70 anos, foi preso em casa, em Timbuí, no município de Fundão . Contra ele havia um mandado de prisão por decisão condenatória, em outro processo.

Os dois filhos do idoso também foram presos em suas respectivas casas, em flagrante, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão.

ARMAS E CHEQUES

Na casa do filho mais velho, de 39 anos, também em Timbuí, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 carregado. Na residência do filho mais jovem, em Jardim Bela Vista, na Serra, os policiais apreenderam munições calibre 38, além de cheques e notas promissórias que somaram um valor R$ 763 mil.

São 42 folhas de cheques de terceiros, totalizando mais de 608 mil reais e 132 notas promissórias com o valor total que ultrapassa 154 mil reais. As investigações apontam que os indivíduos eram contumazes na venda de armas de fogo e munições, explicou o titular da Desarme, delegado Christian Waichert.

Os detidos de 21 e 39 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de posse irregular de munição e porte ilegal de arma de fogo, respectivamente. Ambos recolheram fiança arbitrada pela autoridade policial e respondem em liberdade.