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Em família

Pai e filhos são presos suspeitos de comercializar armas ilegalmente no ES

Segundo a Polícia Civil, Lorival Moro, de 70 anos, e os filhos dele, de 21 e 39 anos  não identificados , foram presos na última quarta-feira (2) em Fundão e na Serra. Com eles, ainda foram encontrados R$ 763 mil em cheques e promissórias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 13:20

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 13:20

Polícia
Lorival Moro, de 70 anos, foi preso juntamente com dois filhos. Com eles, a polícia apreendeu R$ 763 mil em cheques e promissões Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme), da Polícia Civil do Espírito Santoprendeu um homem de 70 anos e também dois filhos dele, de 21 e 39 anos, investigados por suspeita de envolvimento em um esquema de comercialização ilegal de armas de fogo e munições. As prisões ocorreram na última quarta-feira (2) nos municípios de Serra Fundão.
A equipe da Desarme, que teve o apoio da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas (Draco) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizou uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão.

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Lorival Moro, de 70 anos, foi preso em casa, em Timbuí, no município de Fundão. Contra ele havia um mandado de prisão por decisão condenatória, em outro processo.
Os dois filhos do idoso também foram presos em suas respectivas casas, em flagrante, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão.

ARMAS E CHEQUES

Na casa do filho mais velho, de 39 anos, também em Timbuí, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 carregado. Na residência do filho mais jovem, em Jardim Bela Vista, na Serra, os policiais apreenderam munições calibre 38, além de cheques e notas promissórias que somaram um valor R$ 763 mil.
São 42 folhas de cheques de terceiros, totalizando mais de 608 mil reais e 132 notas promissórias com o valor total que ultrapassa 154 mil reais. As investigações apontam que os indivíduos eram contumazes na venda de armas de fogo e munições, explicou o titular da Desarme, delegado Christian Waichert.
Os detidos de 21 e 39 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de posse irregular de munição e porte ilegal de arma de fogo, respectivamente. Ambos recolheram fiança arbitrada pela autoridade policial e respondem em liberdade.
As investigações terão prosseguimento com o intuito de identificar os demais indivíduos que estão envolvidos no fato criminoso, a partir das provas colhidas durante o cumprimento dos mandados de busca. Os cheques e notas promissórias também são apreensões importantes, que vão reforçar os levantamentos feitos até aqui, afirmou Waichert.

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