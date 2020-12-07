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Na Barra do Jucu

Corpo é encontrado em rede de pesca em Vila Velha

Apesar de o corpo ter sido encontrado na mesma região onde uma pessoa teria se afogado neste domingo (06), ainda não há confirmação de ser o mesmo caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 12:31

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 12:31

Vila Velha - ES - Morro da Concha na Barra do Jucu.
Corpo foi encontrado agarrado a uma rede de pesca na região da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
O corpo de um homem foi encontrado agarrado a uma rede de pesca, por volta das 5h30 desta segunda-feira (7), na região da Barra do Jucu, em Vila Velha. O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado por uma pessoa que faz monitoramento de animais marinhos. Ela informou ter visto um corpo na boca da barra, região de encontro do rio com o mar.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), uma guarnição da Polícia Militar foi até o local, verificou o corpo em óbito e constatou que se tratava de uma pessoa do sexo masculino. Em seguida, a equipe do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória foi acionada para realizar o trabalho de recolhimento. "A identificação será determinada na unidade", informou a nota. 
A Sesp não confirmou se o corpo é da pessoa que desapareceu após se afogar na região, na tarde deste domingo (6). Não temos como confirmar se realmente se trata da pessoa que estava desaparecida, finaliza a nota.

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