Corpo é encontrado em rede de pesca em Vila Velha

O corpo de um homem foi encontrado agarrado a uma rede de pesca, por volta das 5h30 desta segunda-feira (7), na região da Barra do Jucu, em Vila Velha. O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado por uma pessoa que faz monitoramento de animais marinhos. Ela informou ter visto um corpo na boca da barra, região de encontro do rio com o mar.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), uma guarnição da Polícia Militar foi até o local, verificou o corpo em óbito e constatou que se tratava de uma pessoa do sexo masculino. Em seguida, a equipe do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória foi acionada para realizar o trabalho de recolhimento. "A identificação será determinada na unidade", informou a nota.
A Sesp não confirmou se o corpo é da pessoa que desapareceu após se afogar na região, na tarde deste domingo (6). Não temos como confirmar se realmente se trata da pessoa que estava desaparecida, finaliza a nota.