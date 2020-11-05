Polícia conclui que ambientalista morreu afogada em praia de Anchieta

De acordo com o tio da vítima, Ronaldo Câmara, Luciana era socióloga, ambientalista e ativista. Luciana era natural do Rio de Janeiro, divorciada e não tinha filhos.

Segundo Ronaldo, ele recebeu informações de que a sobrinha estava, na noite de sexta (16), com amigos em um bar e, após o encontro, decidiu mergulhar. "Acredito que, como o mar estava de ressaca, possa ter batido a cabeça em algo e acabado se afogando. Havia um corte na cabeça de três centímetros. Foi um susto receber a notícia. Uma fatalidade, afirmou.