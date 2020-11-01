Vídeo: Vento forte deixa mar agitado e ondas invadem pista em Anchieta

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Na tarde deste domingo (1°), o mar agitado e a ventania deixou as ondas altas em Anchieta , no litoral Sul do Espírito Santo. O tempo instável chamou a atenção de quem passava pelo local.

O funcionário público, Jonas Pereira Ferreira fez imagens do litoral de Anchieta. As ondas chegavam até a via e se aproximavam dos veículos que passavam pela região. Ele destacou que o tempo está chuvoso na região durante todo o domingo.

Mar agitado em Anchieta Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com a Prefeitura de Anchieta, a Defesa Civil está monitorando a situação no litoral do município. O Executivo destacou ainda que, até o momento, não houve ocorrência em função do mar agitado. A Guarda Municipal está orientando o trânsito no local.

As ondas se aproximaram dos veículos que passavam pelo local Crédito: Leitor | A Gazeta

ALERTA DA MARINHA

A Marinha do Brasil publicou, neste domingo (1°), um alerta para ventos com intensidade de até 60 km/h, para o litoral capixaba.

Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a passagem de uma frente fria pode pode provocar agitação marítima, com onda com até 3,5 metros de altura.

Mar agitado chamou atenção dos banhistas em Anchieta Crédito: Leitor | A Gazeta