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Litoral Sul

Vídeo: Vento forte deixa mar agitado e ondas invadem pista em Anchieta

As ondas chegavam até a via e se aproximavam dos veículos que passavam pela região. A Defesa Civil está monitorando a situação no litoral do município

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 20:30
Na tarde deste domingo (1°), o mar agitado e a ventania deixou as ondas altas em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. O tempo instável chamou a atenção de quem passava pelo local.
O funcionário público, Jonas Pereira Ferreira fez imagens do litoral de Anchieta. As ondas chegavam até a via e se aproximavam dos veículos que passavam pela região. Ele destacou que o tempo está chuvoso na região durante todo o domingo. 
Mar agitado em Anchieta
Mar agitado em Anchieta Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com a Prefeitura de Anchieta, a Defesa Civil está monitorando a situação no litoral do município. O Executivo destacou ainda que, até o momento, não houve ocorrência em função do mar agitado. A Guarda Municipal está orientando o trânsito no local.
Mar agitado em Anchieta
As ondas se aproximaram dos veículos que passavam pelo local Crédito: Leitor | A Gazeta

ALERTA DA MARINHA

A Marinha do Brasil publicou, neste domingo (1°), um alerta para ventos com intensidade de até 60 km/h, para o litoral capixaba.
Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a passagem de uma frente fria pode pode provocar agitação marítima, com onda com até 3,5 metros de altura.
Mar agitado em Anchieta
Mar agitado chamou atenção dos banhistas em Anchieta Crédito: Leitor | A Gazeta
O alerta é válido para a região litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, do Espírito Santo e da Bahia, ao sul de Caravelas, até a noite deste domingo.

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