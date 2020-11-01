Vídeo: Vento forte deixa mar agitado e ondas invadem pista em Anchieta

Na tarde deste domingo (1°), o mar agitado e a ventania deixou as ondas altas em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. O tempo instável chamou a atenção de quem passava pelo local.
O funcionário público, Jonas Pereira Ferreira fez imagens do litoral de Anchieta. As ondas chegavam até a via e se aproximavam dos veículos que passavam pela região. Ele destacou que o tempo está chuvoso na região durante todo o domingo.
De acordo com a Prefeitura de Anchieta, a Defesa Civil está monitorando a situação no litoral do município. O Executivo destacou ainda que, até o momento, não houve ocorrência em função do mar agitado. A Guarda Municipal está orientando o trânsito no local.
ALERTA DA MARINHA
A Marinha do Brasil publicou, neste domingo (1°), um alerta para ventos com intensidade de até 60 km/h, para o litoral capixaba.
Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a passagem de uma frente fria pode pode provocar agitação marítima, com onda com até 3,5 metros de altura.
O alerta é válido para a região litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, do Espírito Santo e da Bahia, ao sul de Caravelas, até a noite deste domingo.