Caso de mulher encontrada morta em praia de Anchieta ainda é mistério

Luciana Antonini, 59 anos, foi encontrada morta na areia da Praia de Castelhanos Crédito: Redes sociais

A mulher encontrada morta na praia de Castelhanos , em Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo, foi identificada como Luciana Antonini, de 59 anos. De acordo com o tio da vítima, Ronaldo Câmara, Luciana era socióloga, ambientalista e ativista. Embora a certidão de óbito dela aponte "asfixia/afogamento" como causa da morte, a Polícia Civil informou que o caso ainda é investigado.

Luciana era natural do Rio de Janeiro, divorciada e não tinha filhos. Segundo Ronaldo, ele recebeu informações de que a sobrinha estava na noite de sexta (16) com amigos em um bar e, após o encontro, decidiu mergulhar.

Acredito que, como o mar estava de ressaca, possa ter batido a cabeça em algo e acabado se afogando. Havia um corte na cabeça de três centímetros. Foi um susto receber a notícia. Uma fatalidade, afirmou.

Certidão de óbito de Luciana Antonini, mulher encontrada morta na praia de Castelhanos Crédito: Imagem cedida por familiares

O corpo de Luciana foi encontrado na areia da Praia de Castelhanos na manhã do último sábado (17). Câmera de segurança de uma residência flagrou o momento em que o corpo da mulher é jogado pelas ondas na areia.

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"Luciana era moradora do mundo, morou em vários locais do país e do globo. Era socióloga, ambientalista, ativista. Tinha alma cigana. Era muito doce e querida por todos" Ronaldo Câmara - Tio de Luciana

O corpo de Luciana passou por necropsia no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim . Apesar da informação da família sobre a causa da morte que constaria na certidão de óbito, a Polícia Civil enviou nota à reportagem afirmando que diligências estão em andamento na Delegacia Regional de Anchieta e que a causa da morte não havia sido confirmada, o que eleva o tom de mistério sobre o caso.