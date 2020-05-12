Polícia desvenda mistério sobre corpo dentro de carro em Vitória

Cena do crime no bairro Santa Tereza, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Douglas foi encontrado morto com marcas de tiros dentro de um veículo Honda CR-V, de propriedade da irmã dele. À época, ela informou à polícia ter emprestado o carro para que o irmão levasse os sobrinhos ao cinema, e que após a exibição do filme, Douglas não atendia mais as ligações.

A PRISÃO

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , que investigava o crime, anunciou nesta segunda-feira (11) a prisão de um suspeito de 19 anos. A ação ocorreu no bairro Alagoano, também na Capital.

CÂMERA REGISTROU FUGA DE SUSPEITOS

Agentes que atenderam a ocorrência no dia 26 de fevereiro, informaram que o carro em que Douglas estava bateu em outro veículo, um Ford Fiesta, cor prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra, também em Vitória. Depois disso, o veículo Honda, onde Douglas estava, seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira, no bairro Santa Tereza.