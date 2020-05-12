Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspeito preso

Polícia desvenda mistério sobre corpo dentro de carro em Vitória

Douglas Martins, 26 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros dentro de um carro, no bairro Santa Tereza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 23:01

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 23:01

Homem é encontrado morto a tiros dentro de carro em Caratoíra, Vitória
Cena do crime no bairro Santa Tereza, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Prestes a completar três meses, o caso policial de um corpo encontrado dentro de um carro no bairro Santa Tereza, em Vitória, chega ao fim. Cercado de mistério e intensa investigação, a Polícia Civil anunciou, na noite desta segunda-feira (11), a prisão de um suspeito de envolvimento no assassinato de Douglas Martins, ocorrido em 16 de fevereiro deste ano.
Douglas foi encontrado morto com marcas de tiros dentro de um veículo Honda CR-V, de propriedade da irmã dele. À época, ela informou à polícia ter emprestado o carro para que o irmão levasse os sobrinhos ao cinema, e que após a exibição do filme, Douglas não atendia mais as ligações.

A PRISÃO

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investigava o crime, anunciou nesta segunda-feira (11) a prisão de um suspeito de 19 anos. A ação ocorreu no bairro Alagoano, também na Capital.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o assassinato teve a participação de outras três pessoas. Nomes ainda não foram divulgados, mas a polícia já tem em mãos os detalhes da motivação do crime, que somente serão repassados à imprensa na manhã desta terça-feira (12).

CÂMERA REGISTROU FUGA DE SUSPEITOS

Agentes que atenderam a ocorrência no dia 26 de fevereiro, informaram que o carro em que Douglas estava bateu em outro veículo, um Ford Fiesta, cor prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra, também em Vitória. Depois disso, o veículo Honda, onde Douglas estava, seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira, no bairro Santa Tereza.
> Leia mais reportagens sobre Polícia
Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que quatro homens saíram do carro em que Douglas estava. Quando policiais chegaram ao local, o corpo da vítima estava dentro do veículo, com marcas de perfurações por arma de fogo.

Veja Também

Operação Sentinela da PM prende 48 suspeitos no ES

Mais uma prefeitura do ES é alvo de ataque hacker

Jovem reage a assalto na Serra e suspeitos são presos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados