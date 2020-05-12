Polícia desvenda mistério sobre corpo dentro de carro em Vitória

Prestes a completar três meses, o caso policial de um corpo encontrado dentro de um carro no bairro Santa Tereza, em Vitória, chega ao fim. Cercado de mistério e intensa investigação, a Polícia Civil anunciou, na noite desta segunda-feira (11), a prisão de um suspeito de envolvimento no assassinato de Douglas Martins, ocorrido em 16 de fevereiro deste ano.
Douglas foi encontrado morto com marcas de tiros dentro de um veículo Honda CR-V, de propriedade da irmã dele. À época, ela informou à polícia ter emprestado o carro para que o irmão levasse os sobrinhos ao cinema, e que após a exibição do filme, Douglas não atendia mais as ligações.
A PRISÃO
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investigava o crime, anunciou nesta segunda-feira (11) a prisão de um suspeito de 19 anos. A ação ocorreu no bairro Alagoano, também na Capital.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o assassinato teve a participação de outras três pessoas. Nomes ainda não foram divulgados, mas a polícia já tem em mãos os detalhes da motivação do crime, que somente serão repassados à imprensa na manhã desta terça-feira (12).
CÂMERA REGISTROU FUGA DE SUSPEITOS
Agentes que atenderam a ocorrência no dia 26 de fevereiro, informaram que o carro em que Douglas estava bateu em outro veículo, um Ford Fiesta, cor prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra, também em Vitória. Depois disso, o veículo Honda, onde Douglas estava, seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira, no bairro Santa Tereza.
Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que quatro homens saíram do carro em que Douglas estava. Quando policiais chegaram ao local, o corpo da vítima estava dentro do veículo, com marcas de perfurações por arma de fogo.