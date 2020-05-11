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Armas e drogas apreendidas

Operação Sentinela da PM prende 48 suspeitos no ES

A operação aconteceu em 37 municípios capixabas e contou com a participação de mais de 500 policiais militares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 20:00

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 20:00

Materiais apreendidos pela PM nesta segunda-feira (11)
Materiais apreendidos pela PM nesta segunda-feira (11) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ao todo, 48 pessoas suspeitas de homicídio e tráfico de drogas foram presas pela Polícia Militar do Espírito Santo durante a Operação Sentinela, nesta segunda-feira (11). Dos presos, 24 tinham mandado de prisão em aberto. Além disso, 66 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
A operação aconteceu em 37 municípios capixabas e contou com a participação de mais de 500 policiais militares.
De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, a operação vai continuar durante a semana.
"Tivemos um mês muito violento, que foi março, com 140 homicídios no Estado. Fechamos abril com 95 homicídios, voltando ao mesmo patamar de janeiro, quando tivemos 94. No mês de maio, até hoje, tivemos redução de dez homicídios em relação ao ano anterior", detalhou.
Durante a operação, foram apreendidas seis armas e 107 munições. Também foram apreendidos 295 buchas de maconha, mais de seis quilos da mesma droga; 789 unidades de cocaína, entre pinos e papelotes; e 465 pedras de crack.
Com informações G1 ES.

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