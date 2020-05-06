PMs da reserva que atuarem na pandemia vão receber até R$ 6 mil no ES

Militares inativos serão convocados para, voluntariamente, voltar à ativa Crédito: Sesp/Divulgação

Policiais militares da reserva remunerada do Espírito Santo que atuarem, voluntariamente, em meio à pandemia do novo coronavírus vão receber de R$ 2,4 mil a R$ 6 mil, dependendo da graduação ou patente. Decreto do governador Renato Casagrande (PSB) publicado nesta quarta-feira (06) no Diário Oficial estabelece os valores.

Your browser does not support the audio element. PMs da reserva que atuarem na pandemia vão receber até 6 mil reais no ES

De acordo com Secretaria de Segurança Pública (Sesp) , que se posicionou por meio de nota oficial, os policiais voluntários "serão direcionados, no momento, à atividade de fiscalização dos decretos governamentais, por conta da pandemia da Covid-19". Os decretos preveem, por exemplo, restrições para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e a manutenção do fechamento de academias.

A remuneração mais alta, de R$ 6 mil, será destinada aos oficiais superiores (major, tenente-coronel e coronel). Oficiais intermediários e subalternos (tenente e capitão) receberão R$ 4.936,93 e, para praças (soldado a subtenente) o valor previsto é de R$ 2.468,45. Esses valores serão somados ao que os reservistas já ganhavam de aposentadoria.

A lei complementar altera duas leis que regulamentavam a convocação de militares inativos. O texto foi publicado no Diário Oficial no dia 7 de abril, e entre as alterações estão a permissão para atuação em policiamento ostensivo e, para os que têm formação em áreas de saúde, a atuação na rede pública. Esta, no entanto, vale apenas para o período de calamidade pública, decretado por conta da pandemia do novo coronavírus. Quem voltar a trabalhar não poderá exercer cargo em comissão ou função gratificada.

Na justificativa da proposta de lei, Casagrande sustentou que a convocação para o retorno voluntário desses profissionais se justifica pela "emergência em saúde pública de importância internacional", declarada pela Organização Mundial de Saúde, e pelo estado de emergência em saúde pública no Espírito Santo, ambos declarados em decorrência da pandemia do coronavírus.