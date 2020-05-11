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Jovem reage a assalto na Serra e suspeitos são presos

A vítima contou que decidiu reagir ao assalto porque a filha de sete meses estava na cadeirinha, no banco traseiro do carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 07:51

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 07:51

Jovem reage a assalto na Serra; suspeitos tentaram levar carro da família
Jovem reage a assalto na Serra; suspeitos tentaram levar carro da família Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um jovem de 23 anos reagiu a um assalto na noite deste domingo (10), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. A filha dele, de sete meses, estava na cadeirinha, no banco de trás do carro da família, quando os bandidos tentaram levar o veículo.
O jovem, um assistente administrativo, tinha acabado de voltar da casa da mãe, quando os bandidos aproveitaram que o portão estava aberto, entraram na garagem e anunciaram o assalto.

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O jovem contou que decidiu reagir ao assalto porque a filha de sete meses estava na cadeirinha, no banco traseiro do carro. A tentativa de assalto ocorreu por volta das 19h deste domingo.
Os dois suspeitos conseguiram fugir, mas na fuga assaltaram um rapaz que estava de bicicleta. Um motoboy que viu a cena conseguiu, com a ajuda de outras pessoas, segurar os suspeitos até a chegada da Polícia Militar. Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia Regional da Serra. Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta

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