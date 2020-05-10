Quiosques são incendiados em praça de André Carloni, na Serra

Praça de André Carloni, na Serra, teve quiosques queimados neste domingo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois quiosques da praça do bairro André Carloni, na Serra, foram alvos de vandalismo e incendiados na tarde deste domingo (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo. De acordo com um post em uma rede social da corporação, traficantes seriam os responsáveis pelo ato e ainda fizeram disparos com arma em via pública.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi chamada por populares, que informaram que um indivíduo havia ateado fogo em dois quiosques da praça do bairro André Carloni. A PM informou ainda que o incêndio foi confirmado, mas que nenhum suspeito foi localizado.