Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vandalismo

Quiosques são incendiados em praça de André Carloni, na Serra

Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo em dois quiosques; nenhum suspeito foi preso pela Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 20:57

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 20:57

Praça de André Carloni, na Serra, teve quiosques queimados neste domingo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois quiosques da praça do bairro André Carloni, na Serra, foram alvos de vandalismo e incendiados na tarde deste domingo (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo. De acordo com um post em uma rede social da corporação, traficantes seriam os responsáveis pelo ato e ainda fizeram disparos com arma em via pública.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi chamada por populares, que informaram que um indivíduo havia ateado fogo em dois quiosques da praça do bairro André Carloni. A PM informou ainda que o incêndio foi confirmado, mas que nenhum suspeito foi localizado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para combate às chamas, e a PM permanece no local prestando apoio ao atendimento, diz a nota.

Veja Também

PM, PC, Guarda e Bombeiros vão fiscalizar comércio na Grande Vitória

Incêndio atinge Parque da Fonte Grande, em Vitória

Polícia prende assassino em série que matava vítimas com fuzil na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados