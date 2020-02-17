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Bairro Santa Tereza

Mulher reconhece carro onde homem foi encontrado morto em Vitória

A mulher contou que tinha emprestado o carro para o irmão, que não voltou para casa. Ela vai, agora, ao Departamento Médico Legal, em Vitória, para confirmar se o corpo que estava no veículo se trata mesmo do irmão

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 12:18
Homem é encontrado morto a tiros dentro de carro em Caratoíra, Vitória Crédito: Foto do leitor
Uma mulher reconheceu o veículo em que um homem foi encontrado morto no domingo (16), no bairro Santa Teresa, em Vitória. Ela viu o carro, um Honda CRV preto, pela televisão, na manhã desta segunda-feira (17). A mulher contou que tinha emprestado o carro para o irmão, que não voltou para casa. Ela vai, agora, ao Departamento Médico Legal, em Vitória, para confirmar se o corpo que estava no veículo se trata mesmo do irmão.
No corpo foram identificadas duas perfurações por arma de fogo: uma na cabeça e outra no peito. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso.
Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o veículo em que o homem estava, um Honda CRV preto, bateu em outro carro, um Fiesta prata, em um cruzamento ainda na região de Caratoíra.
Depois disso, o veículo Honda seguiu até a Rua Agostinho de Oliveira. Ainda de acordo com a polícia, câmeras de videomonitoramento de residências do entorno flagraram quatro homens saindo do carro  um deles estaria armado. Quando os policiais chegaram no local, encontrou um rapaz baleado dentro do veículo.
Ele ainda não foi identificado. Moradores disseram não ter ouvido disparos de arma de fogo. Agentes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, estiveram no local. Uma perícia também foi realizada.
Com informações da TV Gazeta

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