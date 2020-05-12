Jovem encontrado morto dentro de carro em Vitória foi torturado, diz polícia

Cena do crime no bairro Santa Tereza, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (12), em coletiva de imprensa, a prisão de um dos envolvidos no caso do corpo encontrado dentro de um carro no bairro Santa Tereza, em Vitória , no dia 16 de fevereiro de 2020. Embora a investigação ainda não esteja concluída, faltando a prisão de outros três envolvidos e detalhes da motivação do crime, a polícia acredita que Douglas Santos Martins, de 26 anos, possa ter sido morto em decorrência das leis do tráfico de drogas. A vítima era usuária de entorpecentes e exames cadavéricos apontam que houve tortura antes do assassinato.

Douglas foi encontrado morto com dois tiros dentro de um veículo Honda CR-V, de propriedade da irmã dele. Na época, ela informou à polícia ter emprestado o carro para que o irmão levasse os sobrinhos ao cinema. Ela disse ainda, que após a exibição do filme, Douglas não atendeu mais as ligações.

IMAGENS AJUDARAM NA INVESTIGAÇÃO

De acordo com o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, a investigação do caso ainda não foi concluída e está na fase inicial. Com as imagens de videomonitoramento, que mostraram os quatro criminosos saindo do veículo da vítima após o assassinato, estando um deles armado, a polícia conseguiu identificar dois suspeitos.

"Requeremos a prisão, que foi atendida, e um deles foi preso. Ele nega o crime, apesar de aparecer no vídeo, mas reconhece pelas imagens um dos elementos, que estamos procurando. A princípio já sabemos quem são os outros envolvidos, mas aguardamos denúncias que possam confirmar a partir das imagens. A vítima foi assassinada dentro veículo com dois disparos, um no peito e outro na testa, com zona de esfumaçamento, ou seja, tiro encostado, próximo. Estamos divulgando essa prisão para, com a divulgação, conseguir concluir a segunda fase do inquérito, que seria a prisão desse suspeito apontado pelo detido que já tem pedido de prisão, além dos outros dois que falta qualificar e pedir a prisão", explicou o delegado.

LAUDO INDICA TORTURA

Embora a polícia não tenha concluído o inquérito e ainda investigue os detalhes da motivação do crime, para o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, não há dúvidas de que Douglas foi vítima nas leis do tráfico.

"Não tenho dúvidas de que ele foi vítima do código do tráfico, que impõe as próprias leis. O laudo cadavérico revelou marcas, como hematomas e escoriações, que indicam que ele foi torturado antes de ser morto. Mas as investigações continuam e vamos apurar, inclusive, se houve um mandante", afirmou.

Arruda completou que a Polícia Civil trabalha também para compreender a dinâmica do crime. Segundo ele, ainda faltam detalhes a serem esclarecidos, como o local onde foram feitos os disparos, se foi próximo da região onde o corpo foi encontrado e se a vítima foi morta ao ir comprar drogas, por exemplo.

Já o delegado Cavalcanti afirma que as investigações apontam para motivo torpe. "A princípio, tudo indica que foi motivo torpe. A investigação aponta que a vítima era usuária de drogas. Porém, é preliminar apontar uma motivação nesse momento. Tudo caminha para isso (regras do tráfico), mas queremos mais detalhes", concluiu.

"CHOCA O GRAU DE CRUELDADE", DIZ DELEGADO

O jovem de 19 anos, que não teve nome divulgado, foi preso em casa, no bairro Alagoano, em Vitória, na última segunda-feira (11) e não reagiu, segundo a polícia.

"Um dos que aparecem no vídeo, sai do carro com a arma na mão, pela janela atrás do passageiro. Acreditamos ser o executor do crime, que já está qualificado (identificado). Esperamos que em 60 dias, no máximo, possamos concluir essa investigação. Choca o grau de crueldade desses criminosos. Sabemos que o tráfico tem suas regras e sempre tem alguém que dá as ordens. Nada está descartado", disse o delegado.