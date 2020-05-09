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Em Cariacica

Polícia prende suspeito de envolvimento em sete homícidios só em 2020

Com Wanderson Barreira foram apreendidos uma granada e um revólver calibre 38, além de dinheiro e munição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 12:14

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 12:14

Wanderson Inácio Barreira é suspeito de envolvimento em sete homicídios só em 2020
Wanderson Inácio Barreira é suspeito de envolvimento em sete homicídios apenas neste ano Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Um suspeito de envolvimento em sete homicídios só em 2020 foi preso pela Força Tática da Polícia Militar em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (08).
Segundo informações da PM, os militares foram ao bairro Nova Rosa da Penha para verificar denúncia de que suspeitos ligados ao tráfico de drogas local estariam constrangendo e ameaçando moradores daquela localidade.

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Chegando ao endereço, os suspeitos correram em direção ao brejo, mas os policiais militares conseguiram deter um deles, que se apresentou com um nome falso. Posteriormente, a Polícia Civil descobriu que esse homem era Wanderson Inácio Barreira, suspeito de envolvimento em sete homicídios apenas em 2020 e classificado como de alta periculosidade pela PM. Não foram divulgadas informações sobre os assassinatos.
Granada foi encontrada com o Wanderson
Granada foi encontrada com o Wanderson Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Com ele foram apreendidos uma granada, um revólver 38, com 13 balas do mesmo calibre; uma bolsa preta contendo 100 pedras de crack; 133 pinos de cocaína e R$ 140,00. A Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp) foi acionada para desativar a granada. 

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