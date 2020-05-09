Polícia prende suspeito de envolvimento em sete homícidios só em 2020

Um suspeito de envolvimento em sete homicídios só em 2020 foi preso pela Força Tática da Polícia Militar em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (08).
Segundo informações da PM, os militares foram ao bairro Nova Rosa da Penha para verificar denúncia de que suspeitos ligados ao tráfico de drogas local estariam constrangendo e ameaçando moradores daquela localidade.
Chegando ao endereço, os suspeitos correram em direção ao brejo, mas os policiais militares conseguiram deter um deles, que se apresentou com um nome falso. Posteriormente, a Polícia Civil descobriu que esse homem era Wanderson Inácio Barreira, suspeito de envolvimento em sete homicídios apenas em 2020 e classificado como de alta periculosidade pela PM. Não foram divulgadas informações sobre os assassinatos.
Com ele foram apreendidos uma granada, um revólver 38, com 13 balas do mesmo calibre; uma bolsa preta contendo 100 pedras de crack; 133 pinos de cocaína e R$ 140,00. A Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp) foi acionada para desativar a granada.