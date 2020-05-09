Polícia prende suspeito de envolvimento em sete homícidios só em 2020

Wanderson Inácio Barreira é suspeito de envolvimento em sete homicídios apenas neste ano

Segundo informações da PM, os militares foram ao bairro Nova Rosa da Penha para verificar denúncia de que suspeitos ligados ao tráfico de drogas local estariam constrangendo e ameaçando moradores daquela localidade.

Com ele foram apreendidos uma granada, um revólver 38, com 13 balas do mesmo calibre; uma bolsa preta contendo 100 pedras de crack; 133 pinos de cocaína e R$ 140,00. A Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp) foi acionada para desativar a granada.