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Leonel Ximenes

Moro agradece Cariacica e diz que não sabe como ficará situação da Força Nacional

Ex-ministro conversou com o prefeito Juninho um dia após  pedir demissão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública

Públicado em 

08 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 29/10/2019 - ES - Cariacica - Visita do Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro, em Cariacica - Editoria: Política - Foto: Fernando Madeira - GZ
Moro conversa com Juninho na visita que o então ministro fez a Cariacica em outubro do ano passado Crédito: Fernando Madeira
Na manhã seguinte à sua demissão do Ministério de Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro trocou mensagens com o prefeito Juninho de Cariacica, que perguntou ao ex-ministro como ficaria a situação da Força Nacional na cidade. Moro disse que não saberia responder a essa questão, mas fez questão de agradecer a parceria com a cidade.
Juninho, pelo WhatsApp, no começo da manhã de sábado dia 25 de abril enviou uma mensagem de agradecimento ao ex-ministro, que respondeu logo em seguida. Moro enalteceu o trabalho conjunto com a cidade capixaba na área de segurança e disse que ficou muito feliz em conhecer pessoalmente Cariacica, no final de outubro do ano passado.
Força Nacional está em Cariacica desde setembro do ano passado e deve permanecer até o final deste ano reforçando o policiamento ostensivo. Moro, quando ministro, autorizou sucessivas prorrogações da presença da corporação nacional em Cariacica. 
Desde que Moro deixou o cargo, Juninho não foi mais contatado pelo Ministério da Justiça, agora comandado por André Mendonça, que estava à frente da Auditoria-Geral da União (AGU). Mendonça, por sinal, mudou a direção da Secretaria Nacional de Segurança Pública: saiu o general  Guilherme Theóphilo, único remanescente da equipe de Moro,  e entrou o coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes, comandante da Polícia Militar de Santa Catarina.

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Apesar da tropa formada por cerca de 100 integrantes, a violência não para de crescer em Cariacica. Em oito meses de atuação no município, já foram registrados 121 homicídios.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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