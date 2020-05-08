Moro agradece Cariacica e diz que não sabe como ficará situação da Força Nacional

A Força Naciona
l está em Cariacica desde setembro do ano passado e deve permanecer até o final deste ano reforçando o policiamento ostensivo. Moro, quando ministro, autorizou sucessivas prorrogações da presença da corporação nacional em Cariacica.
Desde que Moro deixou o cargo, Juninho não foi mais contatado pelo Ministério da Justiça, agora comandado por André Mendonça, que estava à frente da Auditoria-Geral da União (AGU). Mendonça, por sinal, mudou a direção da Secretaria Nacional de Segurança Pública: saiu o general Guilherme Theóphilo, único remanescente da equipe de Moro, e entrou o coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes, comandante da Polícia Militar de Santa Catarina.
Apesar da tropa formada por cerca de 100 integrantes, a violência não para de crescer em Cariacica. Em oito meses de atuação no município, já foram registrados 121 homicídios
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