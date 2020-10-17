Corpo de mulher é encontrado na Praia de Castelhanos, em Anchieta

O corpo de uma mulher foi encontrado na areia da Praia dos Castelhanos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (17).
A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e confirmou que se trata de um corpo feminino, mas a identificação não foi revelada. A perícia da Polícia Civil também esteve na praia.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como "morte a esclarecer". O corpo foi recolhido para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará para exames na tentativa de apontar a causa do óbito.