Policial militar morre em acidente de carro em Rio Novo do Sul

Felipe de Souza Fernandes atuava no Ciodes em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo

A batida foi na ES 487, em Rio Novo do Sul

Uma equipe de resgate de Rio Novo chegou a ser acionada, mas o militar morreu no local. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.