Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Batida acaba em tragédia

Policial militar morre em acidente de carro em Rio Novo do Sul

Acidente ocorreu na ES 487, rodovia que liga Rio Novo do Sul a Itapemirim. O militar Felipe de Souza Fernandes morreu no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 16:21

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 16:21

Felipe de Souza Fernandes atuava no Ciodes em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo
Felipe de Souza Fernandes atuava no Ciodes em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução
Um policial militar de 31 anos morreu na manhã deste sábado (10) em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, após perder o controle do carro e bater contra a mureta de uma ponte. A batida foi na ES 487, rodovia que liga Rio Novo do Sul a Itapemirim. O militar Felipe de Souza Fernandes morreu no local.
Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 6h30, Felipe de Souza Fernandes dirigia um Honda City, quando perdeu o controle do veículo após uma curva, na ponte de Santa Helena. Com o impacto na mureta, o carro caiu na parte de baixo da ponte, em meio a um matagal.
A batida foi na ES 487, em Rio Novo do Sul Crédito: Internauta
Uma equipe de resgate de Rio Novo chegou a ser acionada, mas o militar morreu no local. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A polícia informou que a vítima atuava no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), em Cachoeiro de Itapemirim, onde também morava. Ele estava de folga neste sábado (10).
O corpo do policial será velado na quadra do quartel do 9º Batalhão, em Cachoeiro e o sepultamento será no cemitério do bairro Coronel Borges. Felipe de Souza Fernandes atua há sete anos na corporação. 
A batida foi na ES 487, em Rio Novo do Sul Crédito: Internauta

Veja Também

Acidente deixa feridos presos às ferragens em rodovia no interior do ES

Soldado da PM morre após bater de moto em caminhão na BR 262

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados