Policial militar morre em acidente de carro em Rio Novo do Sul

Um policial militar de 31 anos morreu na manhã deste sábado (10) em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, após perder o controle do carro e bater contra a mureta de uma ponte. A batida foi na ES 487, rodovia que liga Rio Novo do Sul a Itapemirim. O militar Felipe de Souza Fernandes morreu no local.
Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 6h30, Felipe de Souza Fernandes dirigia um Honda City, quando perdeu o controle do veículo após uma curva, na ponte de Santa Helena. Com o impacto na mureta, o carro caiu na parte de baixo da ponte, em meio a um matagal.
Uma equipe de resgate de Rio Novo chegou a ser acionada, mas o militar morreu no local. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A polícia informou que a vítima atuava no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), em Cachoeiro de Itapemirim, onde também morava. Ele estava de folga neste sábado (10).
O corpo do policial será velado na quadra do quartel do 9º Batalhão, em Cachoeiro e o sepultamento será no cemitério do bairro Coronel Borges. Felipe de Souza Fernandes atua há sete anos na corporação.