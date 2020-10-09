Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Apanha

Polícia Federal investiga fraudes em empréstimos rurais no Sul do ES

Proprietários rurais e empresários estariam desviando recursos obtidos através do Pronaf, programa do governo federal para financiar a agricultura familiar. Buscas foram realizadas em Mimoso do Sul, Apiacá e Alegre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 07:31

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 07:31

Operação Apanha da Polícia Civil investiga fraudes em financiamento
Operação Apanha da Polícia Federal investiga fraudes em financiamento Crédito: Divulgação Polícia Federal
A Polícia Federal investiga um esquema de fraudes e desvios de recursos do governo federal que envolve proprietários de imóveis rurais e empresários do Sul do Estado. Eles estariam forjando projetos e produzindo notas fiscais frias para obter empréstimos a juros baixos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), financiado pela União. O órgão não informou quantas pessoas são investigadas nem o montante desviado, mas disse que "chega a casa dos milhões de reais".
Polícia Federal investiga fraudes em empréstimos rurais no Sul do ES
Nesta sexta-feira (8), foram cumpridos oito mandados de Busca e apreensão nos municípios de Mimoso do SulApiacá Alegre que resultaram na apreensão de documentos, mídias e equipamentos como discos rígidos, celulares e pendrives. O material ainda será analisado pela Polícia Federal. 
O Pronaf é um programa do governo federal para conceder empréstimos para fomentar a agricultura familiar. Por isso, o prazo de pagamento e os juros cobrados são muito mais vantajosos se comparados a um financiamento bancário comum.

Veja Também

Polícia Federal investiga produção de pornografia infantil no Sul do ES

Este financiamento é, muitas vezes, intermediado por empresas que fornecem assessoria técnica ao agricultor, auxiliando na elaboração do projeto a ser apresentado ao banco, na reunião de documentação etc.

COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA

Durante a operação, batizada de "Apanha", foram colhidos indícios de um esquema envolvendo proprietários de imóveis rurais, algumas dessas empresas de assessoria técnica, e também empresas que vendem implementos agrícolas e mudas vegetais.
A fraude funcionava da seguinte forma: após liberação dos recursos pela instituição financeira, era emitida uma nota fiscal fria pelas empresas de implementos agrícolas. Essa nota era apresentada para comprovação de gastos junto ao Pronaf.
Com isso, a empresa emissora da nota fiscal e a empresa de assessoria técnica recebiam uma parte do valor do financiamento, e o proprietário rural utilizava o restante do valor para qualquer outra finalidade.

Veja Também

Polícia Federal destrói mais de uma tonelada de drogas no ES

A Polícia Federal informou que as investigações prosseguirão a partir da análise do material apreendido e realização das perícias.
Os crimes investigados são os de obtenção de financiamento mediante fraude, e aplicação indevida de recursos obtidos através de financiamento bancário (arts. 19 e 20 da Lei de Crimes Financeiros) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). As penas combinadas chegam aos seis anos de prisão.
O Ministério Público Federal (MPF) informou que apura o caso, que corre em segredo de Justiça.
Com informações da Polícia Federal

Veja Também

Operação da Polícia Federal prende foragido da Justiça em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados