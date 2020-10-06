Polícia Federal investiga produção de pornografia infantil no Sul do ES

A investigação em curso teve início após a detecção, em computadores de um pedófilo residente na Europa e também em fóruns da deep web, de fotografias cujo cenário mostrava que haviam sido produzidas na região Sul do Espírito Santo. Também a partir do cenário existente nas fotos, a Polícia Federal conseguiu localizar a região específica da cidade onde as imagens haviam sido produzidas, e assim chegar à vítima, com consequente identificação do suspeito. A diligência realizada na data de hoje (6) visa a esclarecer se há outras vítimas, bem como identificar eventual produção/compartilhamento de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes.