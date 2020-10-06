Polícia Federal investiga produção de pornografia infantil no Sul do ES

A Polícia Federal no Estado do Espírito Santo, através da Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, deflagrou na manhã de hoje (06) a Operação Barbárie, com objetivo de investigar a suspeita de produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, para posterior divulgação da deep web (zona da internet que não pode ser detectada facilmente pelos tradicionais motores de busca, garantindo privacidade e anonimato para os navegantes).
Foi cumprido um mandado de busca no município de Rio Novo do Sul, que resultou na apreensão de mídias e equipamentos como discos rígidos, celulares e pen drives, cujo conteúdo será extraído e submetido a análise.
ENTENDA O CASO
A investigação em curso teve início após a detecção, em computadores de um pedófilo residente na Europa e também em fóruns da deep web, de fotografias cujo cenário mostrava que haviam sido produzidas na região Sul do Espírito Santo. Também a partir do cenário existente nas fotos, a Polícia Federal conseguiu localizar a região específica da cidade onde as imagens haviam sido produzidas, e assim chegar à vítima, com consequente identificação do suspeito. A diligência realizada na data de hoje (6) visa a esclarecer se há outras vítimas, bem como identificar eventual produção/compartilhamento de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes.
O nome da operação - Barbárie - é uma alusão à particular crueldade que envolve a produção deste tipo de material.
CRIMES INVESTIGADOS
Os crimes investigados são os de produção, venda, troca, divulgação e posse de material contendo cenas pornográficas envolvendo criança ou adolescente, crimes estes previstos nos arts. 240, 241, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas que podem chegar a oito anos de reclusão para cada crime.