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3ª fase

Polícia faz operação contra pedofilia no ES e no país

Desde cedo policiais civis cumprem mandados em 18 estados, incluindo o ES, e no DF

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 11:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 11:20
Policial civil Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A terceira fase da Operação Luz na Infância foi deflagrada na manhã desta quinta-feira pelo Ministério da Segurança Pública. Policiais civis de 18 estados e do Distrito Federal (DF) estão desde as primeiras horas da manhã cumprindo 69 mandados de busca e apreensão.
>Polícia faz operação contra a pedofilia em 24 estados e no Distrito Federal
Nota divulgada pelo ministério diz que a operação dá continuidade aos trabalhos de identificação de crimes relacionados ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados no meio cibernético.
ARGENTINA
Também participa da operação o Corpo de Investigações Judiciais (CIJ) do Ministério Público Fiscal da Cidade Autônoma de Buenos Aires, na Argentina. O CIJ cumpre simultaneamente no pais vizinho 41 mandados de busca.
Os alvos internacionais foram identificados após atuação conjunta entre a Diretoria de Inteligência da Senasp e autoridades policiais da Argentina. As ações simultâneas realizadas no Brasil e na Argentina mobilizam um efetivo aproximado de mil policiais, diz a nota.
>Operação contra pedofilia: quatro homens presos no Espírito Santo
Todas as ações no Brasil estão sendo coordenadas entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e as Polícias Civis dos estados e do DF.
LUZ NA INFÂNCIA
A Operação Luz na Infância teve início em outubro de 2017, quando foram cumpridos 157 mandados e presos 112 abusadores. Na segunda edição, ocorrida em maio de 2018, houve cumprimento de 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas

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