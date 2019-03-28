Psicólogo é preso em Vila Velha em operação nacional contra pedofilia

O psicólogo João Paulo Santos Neves, de 51 anos; o auxiliar de serviços gerais John Randry da Silva, de 42 anos; o autômono Felipe Rodrigues da Silva Trancoso, de 28 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Praia da Costa, em Vila Velha, foi preso durante a Operação Luz da Infância 4, realizada pela Polícia Civil, com o intuito de localizar indivíduos que armazenam materiais de pornografia infantil. A operação, que é coordenada pelo Ministério da Justiça em todo o território nacional, aconteceu nesta quinta-feira (28) com buscas na Grande Vitória. Um psicólogo de 51 anos que mora em uma área nobre da, em, foi preso durante a Operação Luz da Infância 4, realizada pela, com o intuito de localizar indivíduos que armazenam materiais de pornografia infantil. A operação, que é coordenada pelo Ministério da Justiça em todo o território nacional, aconteceu nesta quinta-feira (28) com buscas na

Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) realizaram, ao todo, seis mandados de busca e apreensão e um mandado de apreensão na Grande Vitória. A polícia encontrou armazenamento de materiais pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e darealizaram, ao todo, seis mandados de busca e apreensão e um mandado de apreensão na Grande Vitória. A polícia encontrou armazenamento de materiais pornográficos envolvendo crianças e adolescentes.

De acordo com o delegado Breno Andrade, titular da DRCC, a unidade dele tinha três alvos, e um deles chamou a atenção justamente por ser um psicólogo, identificado como João Paulo Santos Neves, 51. Com ele, a polícia encontrou 4 pendrives e mais de mil arquivos contendo pornografia infantil, inclusive de bebês. Para ele, foi arbitrada uma fiança de R$ 10 mil pelo crime de armazenamento.

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Cariacica, com um material, cujo arquivos ilícitos foram baixados da deep web. Foi arbitrada uma fiança de R$ 4 mil pelo crime de armazenamento. O terceiro alvo da DRCC era o auxiliar de serviços gerais John Randry da Silva, de 42 anos, que morava em Guarapari. Para ele, também foi arbitrada fiança de R$ 4 mil. O outro alvo da DRCC é o autônomo Felipe Rodrigues da Silva Trancoso, de 28 anos, que foi encontrado em Jardim Campo Grande, em, com um material, cujo arquivos ilícitos foram baixados da deep web. Foi arbitrada uma fiança de R$ 4 mil pelo crime de armazenamento. O terceiro alvo da DRCC era o auxiliar de serviços gerais John Randry da Silva, de 42 anos, que morava em. Para ele, também foi arbitrada fiança de R$ 4 mil.

Já a DPCA tinha três alvos nesta operação. O delegado Diego Aleluia explicou que, durante a operação, descobriram que um dos alvos era um porteiro de 27 anos que também já era investigado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a própria filha, de 9 anos. Ele foi detido pelos dois crimes e teve fiança arbitrada em R$ 11 mil. Um encarregado, de 32 anos, também alvo da operação, teve fiança arbitrada em R$ 7 mil. Além destes dois, a DPCA ainda tem um terceiro alvo que não foi localizado e, por conta disto, a polícia não passou nenhuma informação.

Para o chefe da Polícia Civil, delegado José Darcy Santos Arruda, o resultado da operação foi positivo e importante. "É a quarta fase desta operação Luz da Infância, que é coordenada pelo Ministério da Justiça, e tem como objetivo coibir crimes de abuso sexual a crianças e adolescentes. As duas delegacias se juntam, trocam informações e cumprem os seus mandados, que é o que foi feito hoje. Este tipo de operação é muito importante para coibir esse tipo de crime", finalizou.