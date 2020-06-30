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Maconha, cocaína e mais

Polícia Federal destrói mais de uma tonelada de drogas no ES

Foram destruídos 149 kg de cocaína, 1700 kg de maconha, 1555 frascos de medicamentos, 3186 comprimidos de ecstasy, 48 kg de Haxixe e 2752 maços de cigarro. A ação é realizada anualmente em alusão a Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 12:32

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 12:32

Drogas apreendidas foram queimadas pela Polícia Federal
Drogas apreendidas foram queimadas pela Polícia Federal Crédito: Divulgação / PF
Polícia Federal realizou a destruição, por incineração, de mais de uma tonelada de entorpecentes na manhã desta terça-feira (30). A quantidade de drogas foi apreendida no Espírito Santo, durante operações policiais.
O material incluía drogas dos mais variados tipos. Foram destruídos 149 kg de cocaína, 1700 kg de maconha, 1555 frascos de medicamentos, 3186 comprimidos de ecstasy, 48 kg de Haxixe e 2752 maços de cigarro.
Essa é a segunda ação do tipo em um intervalo de cinco dias. Na última sexta-feira (26) , uma quantidade semelhante de material também foi incinerado em uma siderúrgica da Grande Vitória.
A ação é realizada anualmente em alusão a Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas.

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