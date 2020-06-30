Polícia Federal destrói mais de uma tonelada de drogas no ES

A Polícia Federal realizou a destruição, por incineração, de mais de uma tonelada de entorpecentes na manhã desta terça-feira (30). A quantidade de drogas foi apreendida no Espírito Santo, durante operações policiais.
O material incluía drogas dos mais variados tipos. Foram destruídos 149 kg de cocaína, 1700 kg de maconha, 1555 frascos de medicamentos, 3186 comprimidos de ecstasy, 48 kg de Haxixe e 2752 maços de cigarro.
Essa é a segunda ação do tipo em um intervalo de cinco dias. Na última sexta-feira (26) , uma quantidade semelhante de material também foi incinerado em uma siderúrgica da Grande Vitória.
A ação é realizada anualmente em alusão a Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas.