Trajeto de ônibus muda após morte de Fernando Cabeção, em Vila Velha

Durante esta madrugada, a PM chegou a receber uma denúncia de que foram disparados tiros de arma de fogo. No entanto, ninguém se manifestou a respeito e nada foi constatado pelos policiais. "Caso a população saiba de algum crime em andamento, deve acionar o Ciodes (190); e em caso de crimes já ocorridos, o Disque Denúncia (180)", pediu em nota.