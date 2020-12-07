Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Acidente com suposto desaparecimento de criança mobiliza Bombeiros em Viana

Uma moto bateu em uma ponte deixando uma mulher e um homem feridos. Durante o atendimento, a mulher teria informado que outra moto teria caído no rio com o marido e o filho, uma criança de menos de um ano, mas os Bombeiros não localizaram nada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 12:44

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 12:44

Viatura do Corpo de Bombeiros: militares atenderam ocorrência em Viana
Viatura do Corpo de Bombeiros: militares atenderam ocorrência em Viana Crédito: A Gazeta
Um acidente com o suposto desaparecimento de uma criança mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros em Viana, entre a noite do último sábado (5) e manhã de domingo (6). O caso aconteceu no bairro Jucu.
Os Bombeiros informaram que foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito em que uma moto bateu contra uma ponte. Um homem e uma mulher, que seriam parentes, foram socorridos e encaminhados a uma unidade de saúde com ferimentos, mas sem gravidade. Durante o socorro, segundo a corporação, a mulher  que estava desorientada  afirmou que outra moto teria caído no rio com o marido e o filho, uma criança de menos de um ano que estaria em uma cadeirinha.

Veja Também

PM reage a assalto e atira em suspeito em restaurante de Vila Velha

Em abordagem, PRF recupera moto roubada na BR-101 em Aracruz

Dois caminhões de empresa são furtados na madrugada em Alfredo Chaves

Os militares vasculharam toda a região e não encontraram nenhum indício de que esse veículo realmente existisse, segundo o Corpo de Bombeiros. Além disso, de acordo com os Bombeiros, não havia marca de frenagem ou dano à estrutura da ponte que indicassem a existência da segunda motocicleta.
Os militares foram até o local onde a vítima estava antes do fato e também não foi relatada, por testemunhas, a presença de qualquer criança de colo, segundo o Corpo de Bombeiros. As buscas foram encerradas na manhã de domingo e não houve acionamento posterior ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), informando de desaparecimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados