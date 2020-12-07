Acidente com suposto desaparecimento de criança mobiliza Bombeiros em Viana

Viatura do Corpo de Bombeiros: militares atenderam ocorrência em Viana Crédito: A Gazeta

Um acidente com o suposto desaparecimento de uma criança mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros em Viana , entre a noite do último sábado (5) e manhã de domingo (6). O caso aconteceu no bairro Jucu.

Os Bombeiros informaram que foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito em que uma moto bateu contra uma ponte. Um homem e uma mulher, que seriam parentes, foram socorridos e encaminhados a uma unidade de saúde com ferimentos, mas sem gravidade. Durante o socorro, segundo a corporação, a mulher  que estava desorientada  afirmou que outra moto teria caído no rio com o marido e o filho, uma criança de menos de um ano que estaria em uma cadeirinha.

Os militares vasculharam toda a região e não encontraram nenhum indício de que esse veículo realmente existisse, segundo o Corpo de Bombeiros. Além disso, de acordo com os Bombeiros, não havia marca de frenagem ou dano à estrutura da ponte que indicassem a existência da segunda motocicleta.