Dois caminhões de empresa são furtados na madrugada em Alfredo Chaves

Segundo Claudomiro, mesmo registrando a ocorrência da invasão à propriedade na Polícia, ninguém imaginou que o suspeito voltaria para furtar caminhões. "São veículos lentos e pesados, não imaginávamos. Na terça-feira (1) um dos caminhões, o branco e maior, havia ido para Vila Velha. Voltou carregado e não estava amarrado. Atrás dele, no nosso pátio, estava um caminhão mais velho. Então os criminosos vieram de quinta para sexta, quebraram o cadeado e levaram os dois caminhões", contou.

Apesar do susto, os veículos foram encontrados. "Um deles, o menor, foi encontrado ontem à noite (4) entre Meaípe e Anchieta. Um motoboy viu o nosso anúncio e ligou. O outro foi achado hoje (5) de manhã cedo, perto da PRF em Ibatiba. Colegas passaram na BR 101, viram o caminhão, filmaram e o vídeo chegou até nós. Entramos em contato com a polícia, que fez o cerco no local. O caminhão achado em Meaípe já está comigo e outro está em Ibatiba e será trazido de volta na segunda-feira (7). Ainda não houve suspeito identificado pela polícia, mas soubemos que eles estavam tentando levar pelo menos um dos veículos para Minas Gerais, mas fugiram ao terem visto uma blitz", acrescentou.