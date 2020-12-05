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Dois caminhões de empresa são furtados na madrugada em Alfredo Chaves

O furto ocorreu entre quinta e sexta-feira, mas a iniciativa criminosa teve início ainda na última segunda-feira (30), quando um indivíduo foi flagrado pelas câmeras entrando na empresa e fotografando as placas dos caminhões

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 15:05
Sul do Estado
Caminhões são furtados em empresa de Alfredo Chaves Crédito: Arquivo pessoal
Dois caminhões de uma empresa de pré-moldados de Alfredo Chaves, município da Região Sul do Estado, foram furtados na madrugada de quinta para sexta-feira (4). De acordo com informações do proprietário, o empresário Claudomiro Patelli Melo de Paula, a iniciativa criminosa teve início ainda na última segunda-feira (30), quando um indivíduo foi flagrado pelas câmeras de segurança entrando na empresa e fotografando as placas dos caminhões.
Segundo Claudomiro, mesmo registrando a ocorrência da invasão à propriedade na Polícia, ninguém imaginou que o suspeito voltaria para furtar caminhões. "São veículos lentos e pesados, não imaginávamos. Na terça-feira (1) um dos caminhões, o branco e maior, havia ido para Vila Velha. Voltou carregado e não estava amarrado. Atrás dele, no nosso pátio, estava um caminhão mais velho. Então os criminosos vieram de quinta para sexta, quebraram o cadeado e levaram os dois caminhões", contou.
Sul do Estado
Caminhão azul foi encontrado em Meaípe Crédito: Arquivo pessoal
Apesar do susto, os veículos foram encontrados. "Um deles, o menor, foi encontrado ontem à noite (4) entre Meaípe e Anchieta. Um motoboy viu o nosso anúncio e ligou. O outro foi achado hoje (5) de manhã cedo, perto da PRF em Ibatiba. Colegas passaram na BR 101, viram o caminhão, filmaram e o vídeo chegou até nós. Entramos em contato com a polícia, que fez o cerco no local. O caminhão achado em Meaípe já está comigo e outro está em Ibatiba e será trazido de volta na segunda-feira (7). Ainda não houve suspeito identificado pela polícia, mas soubemos que eles estavam tentando levar pelo menos um dos veículos para Minas Gerais, mas fugiram ao terem visto uma blitz", acrescentou.
Demandadas pela reportagem, a Polícia Civil e a Polícia Militar informaram que não têm acesso às ocorrências de plantões anteriores.

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