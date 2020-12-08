Jovem morto a tiros em Vitória não era o alvo dos bandidos

Lorhan havia se casado há uma semana e trabalhava como instalador de redes de internet e entregador de lanches Crédito: Arquivo pessoal

"É um fato muito triste. Ele fala que a vítima não era o objetivo, o objetivo deles era o outro individuo que estaria com ele em uma motocicleta. A motivação do crime está ligada a essa briga pelo tráfico de drogas, essa facção criminosa que atua aqui em Vitória tenta expandir o seu território, isso regado a muita violência", afirmou o delegado em coletiva de imprensa.

O CRIME

Lorhan foi morto com muitos disparos e marcas de tiros ficaram espalhadas em vários estabelecimentos da Rua Wilson Toledo, no bairro Santo André, caminho que o instalador e entregador de lanches usava para ir para casa. Segundo a sogra, ele parou para conversar com amigos, quando por volta da 1h da madrugada homens armados chegaram em um carro e abriram fogo contra quem estava no local. A polícia encontrou 10 perfurações no corpo do homem de 24 anos.

Após o crime, os bandidos abandonaram o veículo usado na ação em uma rua do bairro Nova Palestina. Com as armas em mãos, eles foram avistados por policiais na Avenida Serafim Derenzi e os militares deram ordem de parada. Os suspeitos, entretanto, fugiram e subiram pela Rua da Felicidade, que dá acesso ao bairro Condusa. Na fuga, eles atiraram na direção dos PM's. Houve troca de tiros e um adolescente de 17 anos acabou apreendido.

Lohran foi assassinado na Rua Wilson Toledo, no bairro Santo André quando conversava com amigos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Segundo o capitão Guidoni, da Polícia Militar , o adolescente faz parte da organização criminosa "Trem Bala", que atua no Bairro da Penha, em Vitória e em outras regiões da Grande Vitória. O menor possuía ligação direta e fazia a segurança particular do traficante Fernando Moraes Pimenta, o 'Marujo", um dos líderes da facção.