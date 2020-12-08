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Santo André

Jovem morto a tiros em Vitória não era o alvo dos bandidos

Lorhan Moura Silva, de 24 anos, foi morto no lugar de outra pessoa. O ataque, segundo um adolescente apreendido pelo crime, foi em vingança pela morte de um comparsa, identificado como 'Gordinho'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 10:18

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 10:18

Polícia
Lorhan havia se casado há uma semana e trabalhava como instalador de redes de internet e entregador de lanches Crédito: Arquivo pessoal
O jovem Lorhan Moura Silva, de 24 anos, assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (07), no bairro Santo André, em Vitória, não era o alvo dos bandidos. Essa informação foi fornecida à polícia por um adolescente, de 17 anos, que participou do ataque ao motoboy e foi apreendido logo após o crime.
De acordo com o delegado Marcelo Cavalcante, o adolescente - que é segurança do líder de facção responsável pelo assassinato - confessou que Lorhan acabou morto no lugar de outra pessoa. O ataque foi em vingança pela morte de um comparsa do menor, identificado como "Gordinho", na última sexta-feira (04). Foi quando traficantes atacaram rivais nos bairros Santa Marta, Joana D'arc e Andorinhas, deixando dois mortos.
"É um fato muito triste. Ele fala que a vítima não era o objetivo, o objetivo deles era o outro individuo que estaria com ele em uma motocicleta. A motivação do crime está ligada a essa briga pelo tráfico de drogas, essa facção criminosa que atua aqui em Vitória tenta expandir o seu território, isso regado a muita violência", afirmou o delegado em coletiva de imprensa.

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Jovem morto a tiros em Vitória havia se casado há uma semana

O CRIME

Lorhan foi morto com muitos disparos e marcas de tiros ficaram espalhadas em vários estabelecimentos da Rua Wilson Toledo, no bairro Santo André, caminho que o instalador e entregador de lanches usava para ir para casa. Segundo a sogra, ele parou para conversar com amigos, quando por volta da 1h da madrugada homens armados chegaram em um carro e abriram fogo contra quem estava no local. A polícia encontrou 10 perfurações no corpo do homem de 24 anos.
Após o crime, os bandidos abandonaram o veículo usado na ação em uma rua do bairro Nova Palestina. Com as armas em mãos, eles foram avistados por policiais na Avenida Serafim Derenzi e os militares deram ordem de parada. Os suspeitos, entretanto, fugiram e subiram pela Rua da Felicidade, que dá acesso ao bairro Condusa. Na fuga, eles atiraram na direção dos PM's. Houve troca de tiros e um adolescente de 17 anos acabou apreendido.
Jovem é morto a tiros em Santo André, em Vitória
Lohran foi assassinado na Rua Wilson Toledo, no bairro Santo André quando conversava com amigos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Segundo o capitão Guidoni, da Polícia Militar, o adolescente faz parte da organização criminosa "Trem Bala", que atua no Bairro da Penha, em Vitória e em outras regiões da Grande Vitória. O menor possuía ligação direta e fazia a segurança particular do traficante Fernando Moraes Pimenta, o 'Marujo", um dos líderes da facção.
O assassinato de Lorhan será investigado e a polícia ainda procura pelos outros envolvidos no crime. A polícia também investigará se a ordem de execução do instalador de internet partiu de "Marujo".

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