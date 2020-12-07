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Ex-marido

Suspeito de matar lavradora a facadas em Ibatiba é preso

O detido é o ex-marido da vítima que não aceitava fim do casamento, segundo a família. Paloma Cristina de Oliveira Pereira, de 28 anos, foi morta a facadas na madrugada de domingo (06)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 19:27

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 19:27

Paloma Cristina de Oliveira Pereira foi morta a facadas
Paloma Cristina de Oliveira Pereira foi morta a facadas Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O homem suspeito de ter matado Paloma Cristina de Oliveira Pereira a facadas neste domingo (06) foi preso na tarde desta segunda-feira (07), após se entregar na delegacia de Ibatiba, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Civil, Fabiano Gomes de Brito, de 33 anos, é ex-marido da vítima e será conduzido ao presídio de Viana.
No início da tarde (7), Fabiano compareceu à delegacia de Ibatiba para ser ouvido, mas não estava sob custódia da polícia, uma vez que já havia se encerrado o período do flagrante. Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça e a prisão decretada.

O CRIME

Paloma Cristina de Oliveira Pereira era lavradora e tinha de 28 anos. Ela foi morta a facadas na madrugada deste domingo (06) na localidade de Santa Clara, interior de Ibatiba. Segundo familiares, o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento e fazia ameaças à vítima.
O crime aconteceu quando Paloma chegava em casa, por volta das 00h30. Ela foi surpreendida pelo ex dentro de casa. Momentos antes de ser assassinada, a vítima mandou mensagens para a cunhada, Tayana Ribeiro de Souza, informando que Fabiano estava na casa.
Paloma Cristina foi atingida no pescoço. Ela também teve cortes na mão, perna e braços. Ela morreu no local. Por conta das ameaças e agressões, a vítima tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, com quem foi casada por 13 anos. O relacionamento havia terminado há cerca de dois meses. A vítima tinha três filhos que estavam na casa da avó no momento do crime.

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