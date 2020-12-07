Suspeito de matar lavradora a facadas em Ibatiba é preso

Paloma Cristina de Oliveira Pereira foi morta a facadas Crédito: Reprodução/ Redes sociais

No início da tarde (7), Fabiano compareceu à delegacia de Ibatiba para ser ouvido, mas não estava sob custódia da polícia, uma vez que já havia se encerrado o período do flagrante. Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça e a prisão decretada.

O CRIME

Paloma Cristina de Oliveira Pereira era lavradora e tinha de 28 anos. Ela foi morta a facadas na madrugada deste domingo (06) na localidade de Santa Clara, interior de Ibatiba. Segundo familiares, o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento e fazia ameaças à vítima.

O crime aconteceu quando Paloma chegava em casa, por volta das 00h30. Ela foi surpreendida pelo ex dentro de casa. Momentos antes de ser assassinada, a vítima mandou mensagens para a cunhada, Tayana Ribeiro de Souza, informando que Fabiano estava na casa.