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Assalto

Motorista de aplicativo é feito refém em porta-malas de carro na Serra

Homem de 45 anos foi assaltado e preso no compartimento do veículo. Ele conseguiu colocar a mão para fora e acenar para pedir ajuda
Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

04 fev 2021 às 23:34

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 23:34

Carro da vítima em cima do meio fio que divide a estrada de uma ciclovia
O motorista de aplicativo é de Linhares e veio trazer um passageiro na Serra Crédito: Tiago Félix
Um motorista de aplicativo, de 45 anos, foi assaltado e feito refém dentro do porta-malas de seu carro por dois suspeitos, na Serra, na noite desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, a vítima é de Linhares. Um dos suspeitos foi preso e estava com uma arma falsa, mas o outro conseguiu fugir.
A vítima contou à polícia que aproveitou que trouxe um passageiro de Linhares para a Serra e realizou algumas corridas no município. Por volta das 19h, ele recebeu um chamado no bairro Novo Horizonte e, ao encontrar com os passageiros, foi rendido pelos dois homens, que estavam armados.
Os suspeitos colocaram a vítima no porta-malas e assumiram a direção do veículo. Enquanto eles passavam pela rodovia ES-010, a vítima conseguiu abrir o porta-malas e começou a acenar. Um motociclista que passava pela estrada viu e parou em um posto da Polícia Militar para avisar aos agentes.

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Os policiais iniciaram uma perseguição, que seguiu pela rodovia Audifax Barcellos. Em uma curva, os suspeitos perderam o controle e bateram o carro no meio-fio da rodovia. Um dos suspeitos conseguiu fugir levando R$ 1.400 em dinheiro, enquanto o outro foi detido. Ele estava com uma arma falsa. O suspeito e o carro foram levados para a Delegacia de Laranjeiras, também na Serra.
O motorista de aplicativo contou que comprou o carro em janeiro deste ano e iria pagar a primeira prestação neste domingo (7). "Mas o mais importante é estar vivo", disse.

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