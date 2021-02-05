Motorista de aplicativo é feito refém em porta-malas de carro na Serra

O motorista de aplicativo é de Linhares e veio trazer um passageiro na Serra Crédito: Tiago Félix

Um motorista de aplicativo, de 45 anos, foi assaltado e feito refém dentro do porta-malas de seu carro por dois suspeitos, na Serra , na noite desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar , a vítima é de Linhares . Um dos suspeitos foi preso e estava com uma arma falsa, mas o outro conseguiu fugir.

A vítima contou à polícia que aproveitou que trouxe um passageiro de Linhares para a Serra e realizou algumas corridas no município. Por volta das 19h, ele recebeu um chamado no bairro Novo Horizonte e, ao encontrar com os passageiros, foi rendido pelos dois homens, que estavam armados.

Os suspeitos colocaram a vítima no porta-malas e assumiram a direção do veículo. Enquanto eles passavam pela rodovia ES-010, a vítima conseguiu abrir o porta-malas e começou a acenar. Um motociclista que passava pela estrada viu e parou em um posto da Polícia Militar para avisar aos agentes.

Os policiais iniciaram uma perseguição, que seguiu pela rodovia Audifax Barcellos. Em uma curva, os suspeitos perderam o controle e bateram o carro no meio-fio da rodovia. Um dos suspeitos conseguiu fugir levando R$ 1.400 em dinheiro, enquanto o outro foi detido. Ele estava com uma arma falsa. O suspeito e o carro foram levados para a Delegacia de Laranjeiras, também na Serra.