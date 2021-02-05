Homem transtornado quebra agência da Caixa com pé-de-cabra, em Alegre

Homem utilizou um pé-de-cabra para depredar agência da Caixa em Alegre Crédito: Leitor de A Gazeta

Um homem usou um pé-de-cabra para depredar uma agência da Caixa Econômica Federal em Alegre , no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (4). De acordo com a Polícia Militar , ele tem problemas psicológicos, foi levado para o hospital e depois para a delegacia, mas a motivação para o ato ainda não foi confirmada.

Ainda segundo a polícia, toda a fachada de vidro da agência foi destruída. Na parte interna, um caixa eletrônico também foi danificado. A PM afirmou que pessoas que passavam pela rua no momento do ataque contiveram o homem até a chegada dos militares.

A cena foi registrada por testemunhas e compartilhada nas redes sociais.

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A Gazeta demandou a PF, a Caixa Econômica Federal e a Segundo a PM, a Polícia Federal foi acionada para apurar os danos causados à agência. A reportagem dedemandou a PF, a Caixa Econômica Federal e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve respostas. Assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado.

A Caixa Econômica Federal informou que "a Agência Alegre (ES) ficará temporariamente fechada para atendimento ao público que está adotando as providências necessárias para a reabertura da agência o mais breve possível".

A Caixa orientou os clientes a buscarem atendimento pelos canais digitais, como o Internet Banking CAIXA, pelo telefone 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 104 0104 (demais regiões), pelos correspondentes bancários e lotéricos ou nas agências mais próximas.

CONFIRA AS AGÊNCIAS MAIS PRÓXIMAS

Loteria Nunes (Rua Monsenhor Pavesi, 153 A, Centro, Alegre)

Agência Guaçuí (Rua Demerval Amaral, 60, Centro, Guaçuí)

PA Muniz Freire (Rua Capitão João Alves, 5, Centro, Muniz Freire)

Agência Trevo (Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, 191, Marbrasa, Cachoeiro do Itapemirim)

Agência Bernardo Horta (Rua Professor Quintiliano, 27, Centro, Cachoeiro do Itapemirim)

Agência Cachoeiro do Itapemirim (Praça Jerônimo Monteiro, 9, Centro, Cachoeiro do Itapemirim)