Homem transtornado quebra agência da Caixa com pé-de-cabra, em Alegre

Um homem usou um pé-de-cabra para depredar uma agência da Caixa Econômica Federal em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (4). De acordo com a Polícia Militar, ele tem problemas psicológicos, foi levado para o hospital e depois para a delegacia, mas a motivação para o ato ainda não foi confirmada.
Ainda segundo a polícia, toda a fachada de vidro da agência foi destruída. Na parte interna, um caixa eletrônico também foi danificado. A PM afirmou que pessoas que passavam pela rua no momento do ataque contiveram o homem até a chegada dos militares.
A cena foi registrada por testemunhas e compartilhada nas redes sociais.
Segundo a PM, a Polícia Federal foi acionada para apurar os danos causados à agência. A reportagem de A Gazeta demandou a PF, a Caixa Econômica Federal e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve respostas. Assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado.
A Caixa Econômica Federal informou que "a Agência Alegre (ES) ficará temporariamente fechada para atendimento ao público que está adotando as providências necessárias para a reabertura da agência o mais breve possível".
A Caixa orientou os clientes a buscarem atendimento pelos canais digitais, como o Internet Banking CAIXA, pelo telefone 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 104 0104 (demais regiões), pelos correspondentes bancários e lotéricos ou nas agências mais próximas.
CONFIRA AS AGÊNCIAS MAIS PRÓXIMAS
- Loteria Nunes (Rua Monsenhor Pavesi, 153 A, Centro, Alegre)
- Agência Guaçuí (Rua Demerval Amaral, 60, Centro, Guaçuí)
- PA Muniz Freire (Rua Capitão João Alves, 5, Centro, Muniz Freire)
- Agência Trevo (Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, 191, Marbrasa, Cachoeiro do Itapemirim)
- Agência Bernardo Horta (Rua Professor Quintiliano, 27, Centro, Cachoeiro do Itapemirim)
- Agência Cachoeiro do Itapemirim (Praça Jerônimo Monteiro, 9, Centro, Cachoeiro do Itapemirim)
Atualização
05/02/2021 - 12:31
Após a publicação desta matéria, a Caixa se manifestou sobre a depredação na Caixa Econômica Federal em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (4). As informações foram inseridas no texto.