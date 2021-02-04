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Assalto

Mulher é baleada após ter carro roubado em Marataízes

A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento do município, onde permanece internada
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

04 fev 2021 às 13:16

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 13:16

Mulher é baleada após assalto em Marataízes
A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento do município Crédito: Prefeitura de Marataízes
Uma mulher foi baleada e teve seu carro roubado na manhã desta quinta-feira (4), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu no bairro Barra de Itapemirim, logo após a vítima estacionar o veículo perto de uma praça.
A mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde permanece internada. Ela disse à Polícia Militar que, ao estacionar seu carro, foi abordada por um homem armado, que pediu a chave do veículo. Após entregar a chave, ela correu e foi baleada.
A Polícia Civil informou que o caso foi classificado, inicialmente, como tentativa de latrocínio e será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Marataízes. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e o veículo não foi recuperado. 
A Polícia Civil reforçou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas de forma anônima.

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