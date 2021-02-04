Mulher é baleada após ter carro roubado em Marataízes

Uma mulher foi baleada e teve seu carro roubado na manhã desta quinta-feira (4), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu no bairro Barra de Itapemirim, logo após a vítima estacionar o veículo perto de uma praça.
A mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde permanece internada. Ela disse à Polícia Militar que, ao estacionar seu carro, foi abordada por um homem armado, que pediu a chave do veículo. Após entregar a chave, ela correu e foi baleada.
A Polícia Civil informou que o caso foi classificado, inicialmente, como tentativa de latrocínio e será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Marataízes. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e o veículo não foi recuperado.
A Polícia Civil reforçou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas de forma anônima.