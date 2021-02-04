Jovem usou R$ 15 mil de vaquinha para comprar drogas no ES

Imagens fortes mostram o interior do apartamento onde foram encontrados 11 animais mortos e quatro cachorros maltratados Crédito: Reprodução

A informação foi confirmada pelo delegado para a CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa (Ales). Em breve conversa com a reportagem, a mãe da jovem afirmou que a filha continua internada em uma clínica psiquiátrica , e que deve sair de lá direto para a delegacia — mas não informou quando.

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Na próxima semana, a CPI quer ouvir a jovem, a mãe dela — dona do abrigo e protetora de animais — e o pai . A comissão pretende reunir elementos para apurar a morte dos 11 animais e maus-tratos a cães e gatos resgatados abandonados dentro do apartamento.

De acordo com a presidente da CPI, deputada Janete de Sá (PMN), a medida pretende evitar a impunidade para quem comete crimes contra os animais. “A morte e os maus-tratos de cães e gatos chocaram a população capixaba, bem como as precárias condições do Abrigo Au-Au Carente”, destacou a parlamentar.

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil, a fim de saber novas informações sobre a ocorrência, mas o órgão respondeu que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DPMA) e que outras informações só serão repassadas após a conclusão do inquérito policial.

RELEMBRE O CASO

A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada por moradores no dia 8 de janeiro, após a vizinhança estranhar o forte odor dentro de um apartamento. Dentro do imóvel havia vários animais mortos e maltratados, que estavam completamente abandonados há, pelo menos, duas semanas.

A descoberta do crime começou por volta das 16h20. O cheiro era tamanho que ultrapassou a barreira formada pelas duas portas de entrada trancadas e lacradas com fita adesiva nas extremidades.

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Vídeos e fotografias feitas no apartamento revelam o cenário desolador: o chão estava repleto de fezes dos animais e restos de jornais molhados com a urina deles; os cestos de lixo estavam revirados e espalhados; as bacias que deveriam estar com água, totalmente secas. Sem contar os restos mortais.

"Eu nem consegui entrar no local. Nenhum dos nossos agentes tinha encontrado uma situação semelhante a essa antes. Eles se sentiram impotentes e completamente desolados com a crueldade praticada ali e com todo o cenário", comentou Rusley Medeiros.

Imagens fortes mostram o interior do apartamento em Vila Velha

Segundo ele, pode ser até que mais animais tenham morrido e que, pelo estado de decomposição, não puderam ser identificados e contabilizados. "A equipe chegou, mais ou menos, neste quantitativo de onze animais mortos, pelo o que foi visto, mas não dá para ter certeza", admitiu.