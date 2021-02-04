Suspeito de esfaquear homem por ciúmes da esposa é preso em Vila Velha

Homem de 48 anos foi preso no bairro Ibes, em Vila Velha, por cumprimento de mandado de prisão Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 48 anos, investigado por tentativa de homicídio, foi preso nesta quinta-feira (4) no bairro Ibes, em Vila Velha . Segundo a Polícia Civil , ele esfaqueou um outro homem de 31 anos durante uma festa entre amigos no bairro Terra Vermelha, também em Vila Velha, no dia 17 de janeiro deste ano. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão em aberto.

Segundo o delegado Alan Moreno de Andrade, adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, a motivação do crime teria sido ciúmes. Durante a festa, de acordo com o delegado, a vítima teria dançado com a esposa do suspeito.

"A motivação do crime foi devido à vítima estar dançando com a companheira do suspeito, fato que o enciumou e fez com que ele efetuasse diversos golpes de faca contra a vítima. Ele só parou de esfaqueá-lo quando a própria companheira e demais participantes da festividade intervieram e impediram o autor de consumar o crime", disse.