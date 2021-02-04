Suspeito de esfaquear homem por ciúmes da esposa é preso em Vila Velha

Um homem de 48 anos, investigado por tentativa de homicídio, foi preso nesta quinta-feira (4) no bairro Ibes, em Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, ele esfaqueou um outro homem de 31 anos durante uma festa entre amigos no bairro Terra Vermelha, também em Vila Velha, no dia 17 de janeiro deste ano. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão em aberto.
Segundo o delegado Alan Moreno de Andrade, adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, a motivação do crime teria sido ciúmes. Durante a festa, de acordo com o delegado, a vítima teria dançado com a esposa do suspeito.
"A motivação do crime foi devido à vítima estar dançando com a companheira do suspeito, fato que o enciumou e fez com que ele efetuasse diversos golpes de faca contra a vítima. Ele só parou de esfaqueá-lo quando a própria companheira e demais participantes da festividade intervieram e impediram o autor de consumar o crime", disse.
A Polícia Civil informou que o suspeito prestou depoimento e confessou o crime. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.