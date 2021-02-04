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Suspeito de esfaquear homem por ciúmes da esposa é preso em Vila Velha

Crime aconteceu no dia 17 de janeiro deste ano, em Terra Vermelha, durante uma festa entre amigos; a esposa do suspeito teria dançado com a vítima

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 16:26

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 fev 2021 às 16:26
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Homem de 48 anos foi preso no bairro Ibes, em Vila Velha, por cumprimento de mandado de prisão Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 48 anos, investigado por tentativa de homicídio, foi preso nesta quinta-feira (4) no bairro Ibes, em Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, ele esfaqueou um outro homem de 31 anos durante uma festa entre amigos no bairro Terra Vermelha, também em Vila Velha, no dia 17 de janeiro deste ano. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão em aberto.
Segundo o delegado Alan Moreno de Andrade, adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, a motivação do crime teria sido ciúmes. Durante a festa, de acordo com o delegado, a vítima teria dançado com a esposa do suspeito.

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"A motivação do crime foi devido à vítima estar dançando com a companheira do suspeito, fato que o enciumou e fez com que ele efetuasse diversos golpes de faca contra a vítima. Ele só parou de esfaqueá-lo quando a própria companheira e demais participantes da festividade intervieram e impediram o autor de consumar o crime", disse.
A Polícia Civil informou que o suspeito prestou depoimento e confessou o crime. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

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