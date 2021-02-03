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Bairro da Penha

Após troca de tiros, polícia prende homem e apreende fuzil em Vitória

O suspeito detido acabou baleado no tiroteio entre policiais e criminosos que aconteceu nesta quarta (3), no Bairro da Penha; militares também encontraram uma pistola, munições, carregadores e drogas
Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

03 fev 2021 às 20:54

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 20:54

Polícia apreendeu um fuzil, munições e drogas no Bairro da Penha, em Vitória
Polícia apreendeu um fuzil, munições e drogas no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos durante uma operação no Bairro da Penha, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (3). Com o suspeito foram apreendidos um fuzil calibre .556 com dois carregadores e 41 munições, além de uma pistola calibre 9 milímetros, também com dois carregadores e 15 munições.
A polícia também apreendeu 496 buchas de maconha e R$ 360 em espécie. A PM informou que militares da Força Tática realizavam patrulhamento na região quando viram homens armados. O grupo atirou contra os agentes. Os policiais revidaram e, durante a troca de tiros, um suspeito de 20 anos foi baleado.
"Nas averiguações dos becos, verificamos pessoas armadas, correndo com armas nas mãos. Uma dessas pessoas que estava correndo se deparou com uma das patrulhas. Ele fez a menção de atirar na guarnição e foi atingido. Providenciaram socorro rapidamente e as demais guarnições continuaram as averiguações no local", disse o tenente Anderson, Comandante de Policiamento (CPU) do 1º Batalhão da PMES, que ainda informou que o suspeito sofreu três tiros na perna e foi socorrido para um hospital da Capital.

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 O tenente Anderson também afirmou que, logo depois, os policiais encontraram o fuzil em uma área de mata. A partir deste momento, segundo o tenente, os outros criminosos atiraram contra as equipes da PM enquanto fugiam. Por conta disso, o helicóptero Harpia, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), e a Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) foram acionados.
"Na área de mata, conseguiram localizar um fuzil. A partir desse momento, iniciou-se uma troca de tiros. Os demais fugitivos atiraram contra as guarnições, que se defenderam, solicitaram apoio do Harpia e do Cioc para verificar a região, mas nada mais foi encontrado", afirmou.
O suspeito foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde será autuado. A ação da polícia no Bairro da Penha foi registrada por um internauta. Nas imagens, enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível observar um helicóptero sobrevoando a região. Confira abaixo o vídeo:

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