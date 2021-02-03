Polícia investiga caso de bala que caiu aos pés de padre em igreja no ES

Bala perdida cai aos pés do padre durante uma missa em Maruípe Crédito: PASCOM - Pastoral da Comunicação

Em nota, a PC afirmou que o boletim de ocorrência foi validado no 2º Distrito Policial e que o caso segue sob apuração. O projétil será encaminhado para a perícia. A corporação informou ainda que outros detalhes não serão divulgados para preservar as investigações.

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No relato feito por um coordenador da comunidade da qual a igreja pertence, foi dito que a situação ocorreu durante a homília - uma reflexão feita pelo padre sobre o evangelho que é popularmente conhecida como "sermão". O homem narrou que os presentes na missa foram surpreendidos por um barulho que ecoou pelo espaço interno do centro religioso. Instantes depois, após ser finalizada a reflexão, o padre abaixou e pegou um objeto no chão, que percebeu tratar-se de uma bala. O momento foi registrado na transmissão ao vivo feita pela igreja.

O CASO

Em nota enviada na segunda-feira (01), a paróquia se pronunciou informando que uma homília estava sendo concluída por volta das 19h37. A bala caiu perto dos pés do clérigo , que a recolheu e entregou ao coordenador da comunidade, seguindo com a celebração normalmente. O coordenador da comunidade registrou a ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil.

NOTA Ontem, 31/1, durante a celebração da Santa Missa quando se concluía a homilia por volta das 19h37 após uma queima... Publicado por Paróquia São José - Maruípe em Segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021