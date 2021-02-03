Polícia investiga caso de bala que caiu aos pés de padre em igreja no ES

A Polícia Civil informou nesta quarta-feira (03) que está investigando o episódio ocorrido no último domingo (31) em uma missa na Igreja matriz de São José, em Maruípe, na Capital, em que uma bala perdida caiu perto dos pés do padre Robinson de Castro Cunha.
Em nota, a PC afirmou que o boletim de ocorrência foi validado no 2º Distrito Policial e que o caso segue sob apuração. O projétil será encaminhado para a perícia. A corporação informou ainda que outros detalhes não serão divulgados para preservar as investigações.
No relato feito por um coordenador da comunidade da qual a igreja pertence, foi dito que a situação ocorreu durante a homília - uma reflexão feita pelo padre sobre o evangelho que é popularmente conhecida como "sermão". O homem narrou que os presentes na missa foram surpreendidos por um barulho que ecoou pelo espaço interno do centro religioso. Instantes depois, após ser finalizada a reflexão, o padre abaixou e pegou um objeto no chão, que percebeu tratar-se de uma bala. O momento foi registrado na transmissão ao vivo feita pela igreja.
O CASO
Em nota enviada na segunda-feira (01), a paróquia se pronunciou informando que uma homília estava sendo concluída por volta das 19h37. A bala caiu perto dos pés do clérigo, que a recolheu e entregou ao coordenador da comunidade, seguindo com a celebração normalmente. O coordenador da comunidade registrou a ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil.
De acordo com a coordenadora de comunicação da paróquia, Elaine Butter, o padre não pretende se pronunciar sobre o episódio. "Nós publicamos uma nota em nossas redes sociais. A situação ocorreu durante a transmissão ao vivo da missa. O projétil perfurou o teto de zinco e caiu aos pés do padre, então ele recolheu e seguiu com a celebração. Antes de tudo houve um foguetório e um estrondo quando a bala atingiu a igreja. Apesar de tudo, continuaremos normalmente com as missas. É uma situação triste, mas está se tornando comum e nossa paróquia atende regiões em volta, como o Bairro da Penha e o Morro do Macaco", contou.