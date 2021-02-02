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Furto

Delegacia de Piúma é arrombada durante a madrugada

Coletes à prova de balas, uma pistola, carregador, granadas e outros itens foram furtados por um bandido que foi preso horas depois do crime
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 fev 2021 às 20:37

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 20:37

Delegacia de Piúma
Delegacia de Piúma foi arrombada durante a madrugada (2) Crédito: Sindipol/Divulgação
Dois coletes à prova de balas, uma pistola .40, três carregadores de pistola, duas granadas, um coldre, uma pistola falsa, um celular e R$ 996 em dinheiro foram furtados da delegacia de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, durante a madrugada desta terça-feira (2). Segundo a Polícia Civil, imagens de videomonitoramento da delegacia flagraram o invasor e ele foi preso.
O crime foi descoberto pela manhã (02) quando os funcionários chegaram para trabalhar. Após a análise das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o suspeito - um homem de 22 anos que não teve a identidade divulgada pela polícia.
Uma operação conjunta entre policiais civis e militares conseguiu localizar o suspeito na Rodovia José Feres, no bairro Niterói, em Piúma. 
Segundo a polícia, o suspeito saiu do sistema prisional há menos de um ano e é investigado em diversos furtos que ocorreram na região. Todo o material furtado na delegacia foi recuperado. O suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado, disparo de arma de fogo e dano ao patrimônio público. Ele será encaminhado ao presídio.
Ainda segundo a Polícia Civil, a perícia esteve no local e realizou um inventário. Uma equipe do setor de obras da PC será encaminhada ao local para análise das medidas urgentes a serem adotadas. Além disso, um procedimento administrativo também foi instaurado e está em andamento, para apurar as circunstâncias do fato. O atendimento na delegacia foi normalizado no período da tarde (2), após a conclusão do trabalho da perícia.

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