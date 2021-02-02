Delegacia de Piúma é arrombada durante a madrugada

Delegacia de Piúma foi arrombada durante a madrugada (2) Crédito: Sindipol/Divulgação

Dois coletes à prova de balas, uma pistola .40, três carregadores de pistola, duas granadas, um coldre, uma pistola falsa, um celular e R$ 996 em dinheiro foram furtados da delegacia de Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo, durante a madrugada desta terça-feira (2). Segundo a Polícia Civil , imagens de videomonitoramento da delegacia flagraram o invasor e ele foi preso.

O crime foi descoberto pela manhã (02) quando os funcionários chegaram para trabalhar. Após a análise das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o suspeito - um homem de 22 anos que não teve a identidade divulgada pela polícia.

Uma operação conjunta entre policiais civis e militares conseguiu localizar o suspeito na Rodovia José Feres, no bairro Niterói, em Piúma.

Segundo a polícia, o suspeito saiu do sistema prisional há menos de um ano e é investigado em diversos furtos que ocorreram na região. Todo o material furtado na delegacia foi recuperado. O suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado, disparo de arma de fogo e dano ao patrimônio público. Ele será encaminhado ao presídio.