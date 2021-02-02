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Funcionário foi amarrado

Empresa de mármore e granito é assaltada por homens armados em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, um trabalhador contou que por volta das 3 horas da madrugada foi rendido por três homens armados, que roubaram fios de cobre, ferramentas, máquinas de solda e celulares na empresa
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

02 fev 2021 às 12:28

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 12:28

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma empresa de mármore e granito na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi assaltada na madrugada desta terça-feira (2). Um funcionário que estava trabalhando durante a noite, foi amarrado dentro do refeitório.
Segundo a Polícia Militar, o trabalhador contou que por volta das 3 horas da madrugada foi rendido por três homens armados, que roubaram fios de cobre, ferramentas, máquinas de solda e celulares na empresa.
O trabalhador relatou ainda aos militares que ficou amarrado e trancado no refeitório da empresa. De acordo com a PM, ele foi encontrado no local na manhã desta terça-feira (2) por uma funcionária que chegou para trabalhar. A vítima contou que foi ameaçado pelos três homens durante o roubo. Até o final da manhã desta terça-feira nenhum suspeito havia sido detido.

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