Empresa de mármore e granito é assaltada por homens armados em Cachoeiro

O trabalhador relatou ainda aos militares que ficou amarrado e trancado no refeitório da empresa. De acordo com a PM, ele foi encontrado no local na manhã desta terça-feira (2) por uma funcionária que chegou para trabalhar. A vítima contou que foi ameaçado pelos três homens durante o roubo. Até o final da manhã desta terça-feira nenhum suspeito havia sido detido.